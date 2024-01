Vakarų Kiniją supurtė galingas 7,1 balo žemės drebėjimas

Kinijos žemės drebėjimo tinklų centras užfiksavo, kad žemės drebėjimo stiprumas siekė 7,1 balo. Tuo tarpu Jungtinių Valstijų geologinių tyrimų biuras nustatė, kad jis siekė 7 balus.

Žemės drebėjimas prasidėjo antradienį 2.09 val. (pirmadienį 18.09 Grinvičo laiku) už maždaug 130 kilometrų į vakarus nuo Aikolo miesto Šindžiango regione.

Kinijos valstybinio transliuotojo „CCTV“ teigimu, kol kas apie aukas nepranešama, tačiau per drebėjimą buvo sužeisti mažiausiai trys asmenys.

Su Kirgizija besiribojančiame kalnuotame regione vyksta paieškos ir gelbėjimo darbai.

Buvo užfiksuota ir daugybė pakartotinių smūgių.

„CCTV“ pranešė, kad 20 kilometrų spinduliu nuo epicentro yra penki kaimai. Transliuotojo teigimu, per žemės drebėjimą sugriuvo du gyvenamieji namai ir tvartas. Be to, kai kuriose regiono dalyse po drebėjimo laikinai dingo elektra.

Žemės drebėjimai – dažnas reiškinys kalnuotose vakarų Kinijos regionuose, tačiau dažniausiai jie vyksta retai apgyvendintose teritorijose.