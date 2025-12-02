 
Užsienis > Europa

Vagystė Vokietijoje: iš sunkvežimio priekabos pasisavinta apie 20 tūkst. kariuomenei skirtų šovinių

2025-12-02 19:55 / šaltinis: ELTA
2025-12-02 19:55

Nežinomi nusikaltėliai iš civilinei bendrovei priklausančios transporto priemonės pavogė didelį kiekį Vokietijos ginkluotosioms pajėgoms skirtų šovinių, antradienį patvirtino šalies gynybos ministerija.

0

Vokietijos naujienų žurnalas „Der Spiegel“ ir transliuotojas MDR anksčiau pranešė, kad apie 20 tūkst. šovinių buvo pavogta netoli Burgo miesto, į vakarus nuo Berlyno.

Karinės paramos padalinio Bonoje atstovas spaudai sakė, kad šaudmenys buvo pavogti iš transporto įmonės priekabos praėjusią savaitę, vėlų pirmadienio vakarą arba ankstų antradienio rytą.

Vagystė buvo pastebėta tik tada, kai sunkvežimis atvyko į Burgo kareivines, ir apie ją buvo nedelsiant pranešta, pridūrė jis.

Gynybos ministerija patvirtino žurnalui „Der Spiegel“, kad vairuotojas sunkvežimį su kariuomenei skirta amunicija buvo pastatęs nesaugomoje stovėjimo aikštelėje pramoninėje teritorijoje netoli Burgo.

Vietos žiniasklaidos priemonė „Meetingpoint Jerichower Land“, remdamasi Bundesveru, pranešė, kad buvo pavogta apie 10 tūkst. 9 mm kalibro kovinių šovinių ir šiek tiek mažiau nei 9 900 mokomųjų šaudmenų.

