Ursula von der Leyen žada: „Europa palaikys Ukrainą ir rems Ukrainą kiekviename žingsnyje“

„Noriu iškart aiškiai pasakyti: Europa palaikys Ukrainą ir rems Ukrainą kiekviename žingsnyje“, – Europos Sąjungos (ES) įstatymų leidėjams sakė U. von der Leyen.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis (nuotr. SCANPIX)
„Taip, situacija yra nepastovi. Taip, situacija yra pavojinga. Tačiau manau, kad čia taip pat yra galimybė padaryti realią pažangą“, – sakė ji.
