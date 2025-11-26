 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ursula von der Leyen žada: „Europa palaikys Ukrainą ir rems Ukrainą kiekviename žingsnyje“

2025-11-26 11:49 / šaltinis: BNS
Europos Komisijos (EK) vadovė Ursula von der Leyen trečiadienį pažadėjo, kad Europa toliau rems Ukrainą ir darys spaudimą Rusijai iki pat „teisingos ir ilgalaikės taikos“, o peržiūrėtą JAV planą karui užbaigti pavadino „atspirties tašku“.

Ursula von der Leyen (nuotr. SCANPIX)
13

„Noriu iškart aiškiai pasakyti: Europa palaikys Ukrainą ir rems Ukrainą kiekviename žingsnyje", – Europos Sąjungos (ES) įstatymų leidėjams sakė U. von der Leyen.

(13 nuotr.)
