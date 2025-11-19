Ukrainos parlamentas atleido du ministrus

Teisingumo ministras Germanas Galuščenka, kuris 2021–2025 m. taip pat ėjo energetikos ministro pareigas, ir dabartinė energetikos ministrė Svitlana Hrynčuk prieš tai jau buvo atsistatydinę patys, spaudžiami prezidento Volodymyro Zelenskio. Vis dėlto abu ministrai neigia padarę kokius nors nusižengimus.
Žiniai apie tyrimą supurčius Kyjivo politinę klasę, opozicijos atstovai paragino imtis griežtesnių priemonių, įskaitant visišką vyriausybės pertvarką ir įtakingo V. Zelenskio kanceliarijos vadovo atleidimą.
Tyrimas dėl tariamos 100 mln. JAV dolerių (apie 86,5 mln. eurų) vertės schemos, kuria siekta kontroliuoti valstybinės branduolinės energijos agentūros sutartis, sukėlė visuomenės pasipiktinimą Ukrainos vadovybe, šaliai šiuo metu stengiantis atremti įsiveržusias Rusijos pajėgas.
