 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos parlamentas atleido du ministrus

2025-11-19 17:37 / šaltinis: ELTA
2025-11-19 17:37

Ukrainos parlamentas trečiadienį balsavo už tai, kad būtų atleisti energetikos ir teisingumo ministrai, kurie postų neteko po to, kai didelis korupcijos tyrimas, susijęs su energetikos sektoriumi, šioje šalyje sukėlė bene didžiausią karo meto politinę krizę, praneša agentūra „Reuters“.

Ukrainos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos parlamentas trečiadienį balsavo už tai, kad būtų atleisti energetikos ir teisingumo ministrai, kurie postų neteko po to, kai didelis korupcijos tyrimas, susijęs su energetikos sektoriumi, šioje šalyje sukėlė bene didžiausią karo meto politinę krizę, praneša agentūra „Reuters“.

REKLAMA
0

Teisingumo ministras Germanas Galuščenka, kuris 2021–2025 m. taip pat ėjo energetikos ministro pareigas, ir dabartinė energetikos ministrė Svitlana Hrynčuk prieš tai jau buvo atsistatydinę patys, spaudžiami prezidento Volodymyro Zelenskio. Vis dėlto abu ministrai neigia padarę kokius nors nusižengimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žiniai apie tyrimą supurčius Kyjivo politinę klasę, opozicijos atstovai paragino imtis griežtesnių priemonių, įskaitant visišką vyriausybės pertvarką ir įtakingo V. Zelenskio kanceliarijos vadovo atleidimą.

Tyrimas dėl tariamos 100 mln. JAV dolerių (apie 86,5 mln. eurų) vertės schemos, kuria siekta kontroliuoti valstybinės branduolinės energijos agentūros sutartis, sukėlė visuomenės pasipiktinimą Ukrainos vadovybe, šaliai šiuo metu stengiantis atremti įsiveržusias Rusijos pajėgas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Taika Ukrainoje – jau šią savaitę? Baltieji rūmai nutekino svarbią informaciją (nuotr. SCANPIX)
Taika Ukrainoje – jau šią savaitę? Baltieji rūmai nutekino svarbią informaciją (72)
„Vyriausybė, lauk!“: po korupcijos skandalo Porošenka meta ultimatumą Zelenskiui (nuotr. Telegram)
„Vyriausybę lauk!“: po korupcijos skandalo Porošenka meta ultimatumą Zelenskiui (19)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. Elta)
Po korupcijos skandalo – spaudimas Zelenskiui: raginama atleisti artimiausią bendražygį (27)
Kęstutis Budrys. ELTA / Dainius Labutis
Kęstutis Budrys: pradėtos derybos dėl Ukrainos stojimo į ES padėtų šaliai tvarkytis su korupcija (13)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų