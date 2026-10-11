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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos gynybos ministras: jau turime reaktyvinių dronų „Shahed“ perėmėjų

2026-10-11 20:41 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-11 20:41
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Ukraina jau turi dronus perėmėjus „Bars“, galinčius perimti reaktyvinius dronus „Shahed“. Šie dronai perėmėjai pademonstravo 100 proc. veiksmingumą naikinant priešo dronus. Dabar jų gamyba plečiama. Apie tai žurnalistams pranešė Ukrainos gynybos ministras Jevhenijus Chmara.

Ukraina jau turi dronus perėmėjus „Bars“, galinčius perimti reaktyvinius dronus „Shahed“. Šie dronai perėmėjai pademonstravo 100 proc. veiksmingumą naikinant priešo dronus. Dabar jų gamyba plečiama. Apie tai žurnalistams pranešė Ukrainos gynybos ministras Jevhenijus Chmara.

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„Įprastų „Shahed“ dronų naikinimo veiksmingumas jau viršija 90 procentų. Dabar iššūkį kelia reaktyviniai dronai, jiems perimti reikia kitokio greičio. Ukraina jau pasiekė gerų rezultatų naudodama reaktyvinius bepiločius orlaivius perimančius dronus. Per kovinę operaciją vienas padalinys penkiais dronais perėmėjais „Bars“ sunaikino penkis oro taikinius. Tai 100 proc. veiksmingumas. Ši patirtis dabar analizuojama ir taikoma platesniu mastu, prie šių pastangų prisideda daugiau specialistų ir padalinių“, – sakė J. Chmara.

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Pasak jo, šiuo metu pagrindinis uždavinys – padidinti bendrą reaktyvinių dronų perėmimo veiksmingumą ir sparčiai plėsti kovos sąlygomis pasiteisinusių sprendimų taikymą.

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„Savo arsenale jų jau turime šimtus“

Ministras taip pat pabrėžė, kad Ukrainoje jau naudojami šimtai didelio kalibro kulkosvaidžių bokštelių, skirtų kovai su reaktyviniais bepiločiais orlaiviais.

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„Jau matome didelio kalibro kulkosvaidžių bokštelių naudojimo prieš reaktyvinius bepiločius orlaivius rezultatus. Savo arsenale jų jau turime šimtus. Šios priemonės naudojamos vis plačiau, taip pat kuriamos didesnio nuotolio sistemos“, – sakė J. Chmara.

Jis pridūrė, kad veiksmingos yra ir zenitinių raketų sistemos bei nešiojamosios oro gynybos sistemos.

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„Siekiame įsigyti tiek pačių sistemų, tiek joms skirtų raketų. Dėl to tariamės su partneriais įvairiose šalyse“, – sakė ministras.

„Taip pat ieškome būdų, kaip kovoti su naujos kartos grėsmėmis. Gamintojams ir gynybos pramonės įmonėms pavesta pateikti atitinkamus pasiūlymus ir prototipus“, – sakė J. Chmara.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau sakė, kad veiksmingiausi perimant reaktyvinius dronus yra dronai perėmėjai „Bars“, kuriuos Ukraina gamina kartu su Vokietija.

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