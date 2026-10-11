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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina pagyrė Baltijos šalis: „Ačiū mūsų partneriams Baltijos šalyse“

2026-10-11 15:16 / šaltinis: BNS / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-11 15:16
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Ukrainos žemės ūkio ministras Tarasas Vysockis sekmadienį padėkojo Lietuvos, Latvijos ir Estijos lyderiams už iniciatyvą Europos Sąjungoje (ES) siekti draudimo Rusijai gabenti savo grūdus tranzitu per Bendrijos teritoriją.

Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas Niujorke (nuotr. Telegram)

Ukrainos žemės ūkio ministras Tarasas Vysockis sekmadienį padėkojo Lietuvos, Latvijos ir Estijos lyderiams už iniciatyvą Europos Sąjungoje (ES) siekti draudimo Rusijai gabenti savo grūdus tranzitu per Bendrijos teritoriją.

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„Svarbu matyti, kad ši iniciatyva dabar keliama ES lygiu“, – socialiniame tinkle „X“ parašė T. Vysockis.

„Ačiū mūsų partneriams Baltijos šalyse už nuoseklią ir tvirtą paramą Ukrainai“, – sakė jis.

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Gitanas Nausėda, Andris Kulbergas ir Kristenas Michalas penktadienį išsiuntė bendrą laišką Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkui Antonio Costa (Antoniju Koštai) bei Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen (Urzulai fon der Lajen).

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„Rusija bombarduoja Ukrainos uostus ir trukdo ukrainietiškiems grūdams pasiekti pasaulinę rinką, tačiau tuo pat metu nori gauti pelno transportuodama savo grūdus per Europos Sąjungą. Mūsų infrastruktūra neturi padėti Rusijai finansuoti karo. Privalome didinti spaudimą agresorei ir padėti Ukrainai pristatyti savo prekes į pasaulinę rinką“, – pranešime sakė Estijos premjeras Kristenas Michalas.

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Jis ketina šį klausimą kelti kitą savaitę vyksiančiame EVT susitikime.

Kaip rašė BNS, laiške trijų šalių lyderiai pabrėžia, kad atakuodama Ukrainos krovininius laivus, geležinkelius ir kitus svarbius prekybos kelius, Rusija siekia susilpninti Ukrainos ekonomiką. Tuo metu Rusija ieško naujų maršrutų savo grūdų eksportui, įskaitant per Baltijos jūrą.

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Baltijos šalių lyderiai ragina stiprinti ES ir Ukrainos solidarumo koridorius

Trijų Baltijos šalių vadovų teigimu, ES neturi suteikti Rusijai galimybės kompensuoti jos sukeltas ekonomines pasekmes. Jie taip pat nurodo, kad privalu užkirsti kelią okupuotose Ukrainos teritorijose pavogtų grūdų eksportui per ES.

Siekdami paremti Ukrainos prekybą Baltijos šalių lyderiai ragina stiprinti ES ir Ukrainos solidarumo koridorius – transporto jungtis, sukurtas padėti Ukrainos prekėms pasiekti pasaulinę rinką.

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Kada dėl tokio draudimo galėtų būti susitarta ir kada jis galėtų būti įgyvendintas, kol kas neaišku, tačiau spalio 14 dieną Briuselyje vyks ES vadovų susitikimas, kuriame taip pat tikimasi sulaukti Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio.

Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius šią savaitę pranešė taip pat siūlysiantis ES uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą per Bendrijos teritoriją bei sankcionuoti kai kuriuos Rusijos žemės ūkio oligarchus.

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Kaip rašė BNS, Lietuvoje nuo rugsėjo pradžios tikrinama iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu per šalį gabenamų maistinių grūdų kilmė.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) iki šiol iš dviejų neaiškios kilmės grūdų krovinių paėmė penkis mėginius, jų kilmė tikrinama užsienio laboratorijose, tačiau, kaip BNS pranešė tarnyba, šiuo metu dar nėra paaiškėjusių tyrimų rezultatų, o naujų mėginių taip pat nepaimta.

2024 metais ES įvedė muitus Rusijos ir Baltarusijos grūdų produktams, kad sustabdytų jų importą į ES. Tačiau šie muitai nevisiškai užkerta kelią grūdų tranzitui per ES į trečiąsias šalis.

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Cool centras
Cool centras
2026-10-11 17:19
labai gražu kai tave pagiria vagys teroristai sukčiai ir nacistai.Kaip sakoma toks tokį pažino...
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Ruslan7
Ruslan7
2026-10-11 16:28
Už mūsų pinigus mus ir gyria. Oj kokie mes šaunuoliai. Mes dar ir ikraincus prie lietuvių literatūros priskyrėme.
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Jo
Jo
2026-10-11 16:02
Šitas durnius dar ir Baltijos valstybės įkiš į konfrontaciją su trampu.bus panašiai kaip su pietų Korėja
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