Iš Vakarų žvalgybos – nauji perspėjimai dėl Kremlius veiksmų: pasirinko naujus taikinius

Apie tai, remdamasi laikraščiu „Financial Times“ (FT), praneša „Ukrinform“.
FT kalbėjosi su penkių Europos žvalgybos tarnybų atstovais, kurie perspėjo, kad gynybos bendrovių vadovai ir kiti aukšto rango pareigūnai tapo Kremliaus agentų taikiniais.
Laikraštis taip pat pažymėjo, kad į šiuos planus vis dažniau įtraukiami išpuoliai prieš civilinius objektus Europoje – tokie anksčiau net Rusijos žvalgybos tarnyboms atrodė neleistini.
Šaltinių teigimu, Maskva taip pat nusitaikė į mažesnių bendrovių vadovus, ypač tų, kurios gamina dronus ar jų komponentus.
Vienas aukšto rango Europos žvalgybos pareigūnas FT sakė, kad Europoje padidėjo grėsmė tiek turtui, tiek žmonėms.
Keli gynybos pramonės įmonių vadovai laikraščiui sakė, kad per pastaruosius šešis mėnesius, gavę konkrečių rekomendacijų iš valstybinių saugumo tarnybų, sustiprino asmeninio saugumo priemones.
Kiti teigė tokių atsargumo priemonių besiimantys tik keliaudami į užsienį.
Už šias operacijas daugiausia atsakinga Rusijos karinės žvalgybos tarnyba
Pranešime nurodoma, kad už šias operacijas daugiausia atsakinga Rusijos karinės žvalgybos tarnyba GRU.
Žvalgybos pareigūnų teigimu, vienas pagrindinių Rusijos veikimo būdo bruožų yra tas, kad norimam poveikiui pasiekti nebūtinai reikia iš tikrųjų stengtis ką nors nužudyti.
Vienas Europos žvalgybos pareigūnas padarė išvadą, kad pagrindinis Rusijos tikslas tebėra psichologinis poveikis – norint pasiekti reikiamą efektą, pakanka priversti žmones jaustis galimais taikiniais. Jis pridūrė, kad Rusija nori, jog žmonės gerai pagalvotų prieš pradėdami verslą su Ukraina.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, 2024 m. Jungtinės Valstijos ir Vokietija sužlugdė Rusijos planą nužudyti bendrovės „Rheinmetall“ generalinį direktorių.
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