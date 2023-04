Ukrainoje lankosi Estijos premjerė Kaja Kallas

Apie tai pranešė ji pati ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, socialiniuose tinkluose pasidalijęs vaizdo įrašu iš susitikimo.

„Dėkoju poniai ministrei pirmininkei ir visiems Estijos žmonėms už nuoširdžią ir, svarbu, laiku suteiktą paramą mūsų gynybai. Jei žiūrėtume pagal vienam gyventojui tenkančią paramą, Estijos parama mūsų gynybai yra viena didžiausių pasaulyje“, – platformoje „Telegram“ parašė V. Zelenskis.

Pasak jo, per derybas su K. Kallas aptarta virtinė aktualių klausimų, pirmiausia – apie ukrainiečių pajėgumus fronto linijoje.

I am in #Ukraine on my first visit as the head of Estonia's new government.@ZelenskyyUa, I am here with a message of firm belief – I believe in Ukraine's victory and I believe in Ukraine as a prosperous liberal democracy that belongs in the Euro-Atlantic family. 1/ pic.twitter.com/7rtZUrBJIe

