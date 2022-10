Ukraina Rusijos kaltinimus dėl „nešvarios bombos“ vadina „absurdiškais“ ir „pavojingais“

Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu sekmadienį telefonu kalbėjosi su savo britų, prancūzų ir turkų kolegomis, aptarė padėtį Ukrainoje ir išreiškė „susirūpinimą dėl galimų Ukrainos provokacijų panaudojant „nešvarią bombą“, turėdamas omenyje ginklą, kuris naudoja tradicinius sprogmenis radioaktyvioms medžiagoms išsklaidyti, pranešė Rusijos gynybos ministerija.

Tačiau Ukraina ir jos Vakarų sąjungininkės greitai atmetė Maskvos kaltinimus, o Jungtinės Valstijos, Jungtinė Karalystė ir Prancūzija sekmadienį paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame atmetė „akivaizdžiai melagingus“ Rusijos teiginius.

Sekmadienį S. Šoigu taip pat aptarė padėtį Ukrainoje su Pentagono vadovu Lloydu Austinu. Tai buvo jų antrasis pokalbis nuo praėjusio penktadienio, tačiau tuomet Rusijos pusė savo pareiškime neminėjo tariamos „nešvarios bombos“ provokacijos. Pentagonas teigė, kad per pokalbį telefonu L. Austinas „atmetė bet kokį pretekstą Rusijai eskaluoti situaciją“.

Sekmadienį JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas platformoje „Twitter“ parašė, kad kalbėjosi su Ukrainos užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba ir „atmetė melagingus Rusijos kaltinimus, kad Ukraina ruošiasi panaudoti nešvarią bombą savo teritorijoje“.

