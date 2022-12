Ukraina ragina likviduoti Irano dronų gamyklas

Jis apkaltino Teheraną planuojant tiekti daugiau ginklų Rusijai.

Anot jo, Iranas „įžūliai žemina tarptautinių sankcijų institutą“, ir, atsakydamas į tai, paragino sunaikinti Irano ginklų gamyklas.

Iran, planning to boost missile, drone supplies for Russia, blatantly humiliates the institution of international sanctions…

Important to abandon nonworking sanctions, invalid UN resolutions concept, & move to more destructive tools – liquidation of plants, arrest of suppliers…