Rusija apribojo savo atakas, nes pradėjo trūkti amunicijos – britų žvalgyba

Anot britų, rusai tolimojo nuotolio raketų smūgius dabar rengia maždaug kartą per savaitę, nes „turi nedaug sparnuotųjų raketų“.

Rusijai taip pat trūksta artilerijos šaudmenų, o tai trukdo vykdyti plataus masto puolamąsias operacijas.

„Dabartinės Rusijos operacinės schemos pažeidžiamumas pasireiškia tuo, kad net paprasčiausioms gynybinėms operacijoms ilgoje fronto linijoje vykdyti kasdien reikia sunaudoti daug sviedinių ir raketų“, – pažymi žvalgyba.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/pCnQtNmhAj



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/z4gjnDuyON