Ukraina praneša sunaikinusi dar 840 okupantų rusų

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 6 075 tankų (+10), 11 302 šarvuotųjų kovos mašinų (+33), 8 747 artilerijos sistemų (+19), 957 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 648 oro gynybos priemonių (+2), 329 lėktuvų (+0), 324 sraigtasparnių (+0), 6 861 drono (+13), 1 814 sparnuotųjų raketų (+8), 23 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 11 667 automobilių (+35), 1 353 specialiosios technikos vienetų (+8).

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.