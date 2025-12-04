Turkija kreipėsi į Rusiją ir į Ukrainą: „Tai labai susiję su kasdieniu žmonių gyvenimu“

Trečiadienį Stambule kalbėdamas nedidelei žurnalistų grupei, A. Bayraktaras sakė, kad bet kokie sutrikimai turės neigiamos įtakos pasaulio rinkoms ir žmonių gyvenimui, pažymėdamas, kad abiejose šalyse jau buvo smogta energetikos objektams.
„Visoms šalims Rusijoje ir Ukrainoje sakome: neįtraukite energetikos infrastruktūros į šį karą, nes tai labai susiję su kasdieniu žmonių gyvenimu“, – sakė jis.
Praėjusį penktadienį prie Turkijos Juodosios jūros krantų sprogimai sudrebino du tuščius naftos tanklaivius, iš kurių bent vienas plaukė į Rusijos uostą. Ukrainos saugumo šaltinis naujienų agentūrai AFP sakė, kad jos pajėgos panaudojo jūrų dronus, kad smogtų laivams, kurie „slapta gabeno rusišką naftą“.
Antradienį pakeliui iš Rusijos į Sakartvelą nukentėjo trečias tanklaivis, o Maskva pareiškė, kad į jį taip pat pataikė dronas, tačiau šį kartą Ukraina paneigė, kad ji su tuo susijusi.
A. Bayraktaras teigė, kad per visą konfliktą ne kartą taikytasi į energetikos objektus.
„Taip pat žinome, kad pagrindinis taikinys buvo Ukrainos energetikos infrastruktūra, ir atvirkščiai – Ukraina atakavo kai kuriuos Rusijos energetikos objektus“, – sakė jis.
Jis teigė, kad Turkija nori, jog energetikos infrastruktūra liktų už šio konflikto ribų, ir pridūrė, jog „(Turkijai) reikia, kad energijos srautai Juodojoje jūroje, mūsų sąsiauriuose, taip pat vamzdynais nenutrūktų“.
„Tiekimo saugumas“
Vašingtonas spaudė sąjungininkus, įskaitant Turkiją, sumažinti naftos ir dujų importą iš Rusijos.
Rugsėjį Baltuosiuose rūmuose vykusiame susitikime prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pripažino Turkijos vadovo Recepo Tayyipo Erdogano (Redžepo Tajipo Erdohano) įtaką Rusijos lyderiui Vladimirui Putinui, tačiau pridūrė, kad „geriausia, ką jis galėtų padaryti, tai nepirkti naftos ir dujų iš Rusijos.“
A. Bayraktaras sakė, kad Ankara skaidriai bendravo su Vašingtonu dėl savo tiekimo poreikių ir ilgalaikių sutarčių.
Turkija pradėjo naudoti gamtines dujas devintojo dešimtmečio pabaigoje ir nuo to laiko Rusija buvo „labai patikima tiekėja“, aiškino A. Bayraktaras, sakydamas, kad „kai kuriais metais jų rinkos dalis siekė 60 proc.,o praėjusiais metais ji sudarė apie 40 procentų“.
Tačiau jis pabrėžė, kad reikia diversifikuoto tiekimo portfelio, sakydamas, kad Turkija „nenori pasikliauti viena šalimi ar įmone, kuri tiekia labai didelį kiekį“.
„Tiekimo saugumas yra mūsų svarbiausias prioritetas“, – teigė jis.
Ankara pasidalijo savo tiekimo poreikiais su kolegomis Vašingtone ir kitur.
„Mums reikia dujų iš Rusijos, mums reikia dujų iš Irano, mums reikia dujų iš Azerbaidžano ir daugybės kitų šaltinių“, – sakė A. Bayraktaras.
Ankaros ir Maskvos derybos dėl gruodžio 31 dieną baigiančios galioti dujų sutarties pratęsimo, tikimasi, kad „Gazprom“ tęs tiekimą kitais metais, sakė jis.
A. Bayraktaras sakė, kad dabar Turkija daugiausia dėmesio skiria trumpalaikiam sutarties pratęsimui ir atnaujinimui.
„Kai sakau trumpalaikė, turiu omenyje vienerius metus. Tačiau mes siekiame pigaus, konkurencingo ir saugaus dujų tiekimo Turkijos rinkai“, – sakė jis.
