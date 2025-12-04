Kasparovas regi „tragišką realybę“: jei kas nors atsitiks Lietuvoje, Ukraina – vienintelė šalis, kuria jie gali pasikliauti

Kalbėdamas apie didžiąsias Europos valstybes – Prancūziją ir Vokietiją – jis pratrūko kritika dėl santūrių jų veiksmų.
„Atšaukite ambasadorius. Mažinkite diplomatinę veiklą. Ne, Europa dirba įprastu ritmu. Praėjusiais metais rusams buvo išduota daugiau nei pusė milijono vizų – pirmauja Prancūzija ir Italija“, – emocingai aiškino jis.
G. Kasparovas taip pat pašiepė Europos lyderių pažadus „daryti tą ar aną“ – vietoje to, kad būtų pasiūlytas rimtas atsakas.
„Putinas iš jūsų juokiasi. Norite būti rimti? Turite prancūzų karinius lėktuvus. Nusiųskite keletą jų į Ukrainą. Pastatykite ką nors ant kortos, parodykite Putinui, kad esate pasirengę priimti smūgį“, – ragino G. Kasparovas.
Politiko teigimu, Baltijos šalys ir Suomija supranta, kad „būtų priešakinėse linijose“ ir „jie supranta, kad turėtų kovoti“. Tačiau esant pavojui „Ukraina būtų vienintele, kuria jie galėtų pasikliauti“.
„Tragiška realybė yra tokia, kad jei kas nors atsitiks Lietuvoje, Ukraina – vienintelė šalis, kuria jie gali pasikliauti“ – G. Kasparovas.
Praėjusią savaitę G. Kasparovas tarptautiniame saugumo forume Kanados Halifakse taip pat kritikavo Vakarų šalis dėl neveiklumo Rusijos agresijos atžvilgiu.
