 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Kasparovas regi „tragišką realybę“: jei kas nors atsitiks Lietuvoje, Ukraina – vienintelė šalis, kuria jie gali pasikliauti

2025-12-04 13:12 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-04 13:12

Pasaulio šachmatų čempionas ir vienas iš Rusijos opozicijos lyderių Garis Kasparovas griežtai kritikavo europiečių ryžtingų ir rizikingų veiksmų trūkumą Rusijos atžvilgiu.

Garis Kasparovas (nuotr. SCANPIX)

Pasaulio šachmatų čempionas ir vienas iš Rusijos opozicijos lyderių Garis Kasparovas griežtai kritikavo europiečių ryžtingų ir rizikingų veiksmų trūkumą Rusijos atžvilgiu.

REKLAMA
8

Kalbėdamas apie didžiąsias Europos valstybes – Prancūziją ir Vokietiją – jis pratrūko kritika dėl santūrių jų veiksmų. 

„Atšaukite ambasadorius. Mažinkite diplomatinę veiklą. Ne, Europa dirba įprastu ritmu. Praėjusiais metais rusams buvo išduota daugiau nei pusė milijono vizų – pirmauja Prancūzija ir Italija“, – emocingai aiškino jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

G. Kasparovas taip pat pašiepė Europos lyderių pažadus „daryti tą ar aną“ – vietoje to, kad būtų pasiūlytas rimtas atsakas. 

REKLAMA
REKLAMA

„Putinas iš jūsų juokiasi. Norite būti rimti? Turite prancūzų karinius lėktuvus. Nusiųskite keletą jų į Ukrainą. Pastatykite ką nors ant kortos, parodykite Putinui, kad esate pasirengę priimti smūgį“, – ragino G. Kasparovas.

REKLAMA

Politiko teigimu, Baltijos šalys ir Suomija supranta, kad „būtų priešakinėse linijose“ ir „jie supranta, kad turėtų kovoti“. Tačiau esant pavojui „Ukraina būtų vienintele, kuria jie galėtų pasikliauti“.

„Tragiška realybė yra tokia, kad jei kas nors atsitiks Lietuvoje, Ukraina – vienintelė šalis, kuria jie gali pasikliauti“ – G. Kasparovas.

Praėjusią savaitę G. Kasparovas tarptautiniame saugumo forume Kanados Halifakse taip pat kritikavo Vakarų šalis dėl neveiklumo Rusijos agresijos atžvilgiu.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų