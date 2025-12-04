 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusija užblokavo „Roblox“: aiškina, kad žaidime vaikai patiria seksualinį priekabiavimą

2025-12-04 10:18 / šaltinis: BNS
Rusija užblokavo prieigą prie JAV priklausančios internetinių žaidimų platformos „Roblox“, kaltindama ją ekstremistinės medžiagos platinimu ir „LGBT propagandos“ skatinimu, trečiadienį pranešė valstybinė žiniasklaida.

Padėtis blogesnė nei tikėtasi: Kremlius susiduria su sunkumais (nuotr. SCANPIX)

0

Pasak rusų laikraščio „Vedomosti“, ši platforma, kurioje vartotojai gali kurti savo žaidimus ir dalytis jais su kitais, 2023 metais buvo daugiausiai parsisiunčiamas mobilusis žaidimas Rusijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rusijos naujienų agentūrų paskelbtame pareiškime žiniasklaidos priežiūros institucija „Roskomnadzor“ teigė, kad per „Roblox“ pasipylė „netinkamas turinys, galintis neigiamai paveikti vaikų dvasinį ir moralinį vystymąsi“.

„Žaidime vaikai patiria seksualinį priekabiavimą, iš jų išviliojamos intymios nuotraukos, jie verčiami atlikti ištvirkusius veiksmus ir smurtauti“, – teigiama pranešime.

Kalifornijoje įsikūrusiai korporacijai „Roblox Corporation“ priklausanti bendrovė „Roblox“ kol kas neatsakė į prašymą pateikti komentarą.

Bendrovės duomenimis, kasdien „Roblox“ žaidimu naudojasi apie 100 mln. žmonių, o jaunesni nei 13 metų amžiaus asmenys 2024-aisiais sudarė apie 40 proc. vartotojų.

Pasak interneto ryšio sutrikimus stebinčių svetainių, anksčiau trečiadienį vartotojai pradėjo pranešinėti apie problemas, susijusias su prieiga prie žaidimo Rusijoje.

„Roblox“ buvo uždraustas kitose šalyse, įskaitant Katarą, Iraką ir Turkiją, pirmiausia dėl vaikų saugumo, o JAV Teksaso ir Luizianos valstijos padavė platformą į teismą dėl tos pačios priežasties.

Korporacija „Roblox“ teigia, kad visą turinį moderuoja naudodama žmonių peržiūrą ir dirbtinio intelekto priemones, be kita ko, siekdama pašalinti „išnaudotojišką turinį“.

Rusija ne kartą grasino uždrausti užsienietiškas svetaines, o tai, pasak teisių gynėjų, yra platesnio masto valdžios bandymas kontroliuoti ir stebėti naudojimąsi internetu.

Praėjusią savaitę Rusijos žiniasklaidos reguliavimo institucija paskelbė svarstanti galimybę uždrausti „WhatsApp“, antrą pagal populiarumą šalies bendravimo programėlę, motyvuodama tuo, kad ji neužkerta kelio nusikalstamumui.

