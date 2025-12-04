 
Žmonės

Mažieji Lietuvos modeliukai sužibo ant podiumo: sulaukė neeilinio įvertinimo

Kelios lietuvaitės kitąmet Baltijos šalis atstovaus konkursuose, kuriuose savo karjeras yra pradėjęs ne vienas pasaulinės šlovės sulaukęs modelis. Tai paaiškėjo po Kaune antrą kartą surengto konkurso „Gintariniai modeliai 2025“.

Kelios lietuvaitės kitąmet Baltijos šalis atstovaus konkursuose, kuriuose savo karjeras yra pradėjęs ne vienas pasaulinės šlovės sulaukęs modelis. Tai paaiškėjo po Kaune antrą kartą surengto konkurso „Gintariniai modeliai 2025“.

0

Kaip rašoma pranešime spaudai, jame netrūko ir kitų svarbių akcentų, tokių, kaip diskusijos apie reikšmingus pokyčius grožio pasaulyje, kuriame ilgą laiką dominavo griežti standartai ir ne visada sąžininga konkurencija.

Duoklė renginyje atiduota ir Baltijos šalių auksu vadinamam gintarui, iš kurio floristo Modesto Vasiliausko sukurtos karūnos įteiktos konkurso nugalėtojoms.

Ruošėsi metus

Modelių pasaulis keičiasi – šiandien jis tampa erdve asmenybei, drąsai ir profesionalumui. Šį pokytį patvirtino ir Kaune antrą kartą surengtas konkursas „Gintariniai modeliai 2025“, kuris šiemet pirmą kartą tapo tarptautinis ir į „Radisson Hotel“ subūrė dalyvius iš Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Ukrainos.

Konkursas parodė, kad jaunosios kartos modeliai šiandien į sceną žengia turėdami realios patirties – jie dirba fotosesijose, dalyvauja projektuose, o mokyklos ir agentūros rengia juos pagal profesionalių podiumų reikalavimus.

Trijuose pasirodymuose atsiskleidė skirtingos dalyvių asmenybės. Klasikiniame defilė komisija vertino, kaip dalyviai valdo ritmą ir laikyseną. Teminė „Itališka vasara“ pakeitė renginio nuotaiką – scenoje atsirado daugiau šviesos, žaismės ir spontaniškumo. O vakarinis pasirodymas tapo momentu, kuriame išryškėjo tai, ką kiekvienas jų atsinešė per metus trukusias treniruotes.

Ieva Daukienė, šio projekto sumanytoja ir vadovė, sako, kad konkursas auga kartu su jaunaisiais modeliais, o visi užkulisiuose įdėti darbai tapo matomu rezultatu.

„Labai džiaugiuosi, kad šiemet konkursas buvo tarptautinis. Svečių ir dalyvių atvykimas iš užsienio įkvepia visą komandą. O labiausiai noriu padėkoti savo dukrytei Kamilei, kurios nematoma pagalba užkulisiuose šiam projektui yra milžiniška“, – sako renginio organizatorė.

Pakeitė netinkamas „tradicijas“

Tarp konkurso svečių buvo tarptautinę patirtį turinti modelių agentūrų vadovė Ireni Erbi. Prieš du dešimtmečius pradėjusi modelio karjerą, ji šiandien gyvena Monake ir vadovauja savo agentūrai, o konkursuose ieško asmenybių.

Ireni pasakojo pati patyrusi, kaip prieš daugelį metų agentūros ją atmesdavo vien dėl to, kad jos ūgis esą buvo vienu centimetru per mažas.

„Man sakė, kad  būdama 174 cm ūgio modelio karjeros nepasieksiu, bet aš buvau įsitikinusi –  vienas centimetras mano gyvenimo nesugadins“, – prisiminė ji.

Ireni džiaugėsi, kad Lietuvoje rengiamas konkursas išsiskyrė profesionalumu, mokinių pasiruošimu ir aiškia koncepcija. Ji pastebėjo, kad šiuolaikinė mados industrija pasikeitė – prieš kelis dešimtmečius konkursuose būta nesąžiningumo, o šiandien ji mato tikrą vertinimą ir tikrus talentus.

Komisijos narė po konkurso išsirinko kelias dalyves, kurioms įteikė naujas galimybes atveriančius asmeninius kvietimus: lietuvių modelius ji pakvietė į Baltijos šalių regioninį finalą trijose amžiaus grupėse – iš jo geriausios galės patekti į tarptautinį „Little Model Earth“ konkursą Johanesburge. Kelios dalyvės sulaukė ir dar vienos galimybės: jos dalyvaus „Look of The Year Baltic“ atrankoje, iš kurios atsiveria keliai į seniausią pasaulyje naujų veidų konkursą, tapusį startu tokiems modeliams kaip Naomi Campbell, Cindy Crawford ir Linda Evangelista.

Papildoma motyvacija

Vakaro nugalėtojomis tapo dvi dalyvės, kurių pasirodymai sulaukė didžiausio komisijos įvertinimo. Mini kategorijoje „Grand Prix“ pelnė Dorotėja Dauskurdytė – jos ramaus profesionalumo, išvystytos laikysenos ir brandesnio įvaizdžio komisija nepastebėti negalėjo.

Didžiųjų kategorijoje triumfavo Andrėja Ramonaitė – dalyvė, kuri komisijai paliko ypatingą įspūdį savo natūralumu, drąsa ir nuoširdžia šypsena.

Konkursas neapsiėjo be tų, kurie padeda sukurti rezultatą. I. Daukienė dėkojo rėmėjams, prisidėjusiems prie renginio sėkmės, o floristas Modestas Vasiliauskas, žinomas dėl įgyvendintų neįprastų projektų, sukūrė išskirtines gintaro karūnas, tapusias konkurso simboliu. Šiemet renginį stebėjo ir nuomonės formuotojos Karolina Slavinskienė bei Kristina Burneikienė, kurių buvimas tapo papildoma motyvacija dalyvėms, svajojančioms apie matomumą internete.

