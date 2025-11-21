60 metų supermodelis Paulina išsirengė iki apatinių: viešai pademonstravo „netobulą“ figūrą

Neseniai su televizijos scenaristu Jeffu Greensteinu susižadėjusi manekenė trečiadienį socialiniame tinkle išpublikavo įspūdingą vaizdo įrašą. Iš pradžių atrodęs kaip žavus „pasiruošimo“ klipas, jis virto savęs priėmimo ir meilės sau pamoka.
Demonstravo figūrą
Vaizdo įraše ji be jokių ceremonijų nusimeta chalatą ir lieka stovėti savo kambaryje apsirengusi tik liemenėle ir kelnaitėmis, atvirai demonstruodama savo figūrą. Porizkova atvirai parodė, kaip atrodo jos kūnas su visais požymiais, atsirandančiais su amžiumi.
„Jei esate tokie kaip aš, jūs taip pat sutelksite dėmesį į mano kūno formą ir, tikiuosi, su palengvėjimu pagalvosite: „Ji taip pat nėra tobula“, – rašė ji.
Ji pridūrė: „Tada galite sau leisti šiek tiek pailsėti, apkabinti savo netobulą savastį ir suteikti jai šiek tiek meilės. Nes būtent mūsų netobulumai daro mus tobulais ir originaliais.
Tęsiant šį pasirodymą, modelis ramiai apsivilko megztinį bei džinsus, įsidėjo kontaktinius lęšius ir susisegė plaukus į uodegą, taip užbaigdama savo įprastinį pasiruošimą namuose.
Šis atvirumas puikiai dera su naujausiomis Porizkovos išsakytomis mintimis apie senėjimą ir apie tai, kurias savo kūno dalis ji labiausiai vertina dabar, sulaukusi 60 metų.
