Kaunas tikisi, kad gruodį VGT apsispręs, kurioje vietoje atsiras naujas poligonas

„Gruodžio viduryje VGT posėdyje mes ir turėsime šitą klausimą. Šiandien poligonai yra tame techniniam darbe, bet visi klausimai, panašu, yra atsakyti ir mes galėsime (...) pavasarį efektyviai šitą klausimą išspręsti“, – po susitikimo su Juozu Oleku antradienį žurnalistams sakė R. Kaunas.
„Labai tikiuosi, kad mums pavyks tai padaryti (VGT priimti sprendimą dėl poligonų vietos – BNS). Ir aš kažkaip net neabejoju, kad pavyks“, – teigė jis.
BNS rašė, kad ankstesnė Krašto apsaugos ministerijos vadovybė Lietuvoje norėjo įsteigti du naujus poligonus.
Vienas iš jų planuotas brigados dydžio – apie 20 tūkst. hektarų, dėl kito poligono dydžio dar neaišku. Anksčiau kaip palankiausia vieta šioms teritorijoms buvo įvardijama Pietų Lietuva.
R. Kaunas neatskleidė, ar sprendimas VGT bus priimtas dėl vieno ar dviejų poligonų, kiek savivaldybių palies naujų karinių teritorijų atsiradimas.
„Aš asmeniškai dar su savivaldybe neturėjau galimybės susitikti, kadangi išvykstu. Tačiau yra viceministras deleguotas, darbas vyksta. Būtent darbas vyksta tame lygmenyje, kad būtų atsakyti visi klausimai. Ir grįžęs aš pats planuoju irgi susitikti su savivaldybėmis, kuriose yra planuose tie poligonai“, – teigė ministras.
Spalio pradžioje Krašto apsaugos ministerija (KAM) ir Lietuvos savivaldybių asociacija penktadienį susitarė dėl naudų savivaldybėms, kuriose veikia ar bus steigiami kariniai poligonai.
„Savivaldybė, kurioje yra įrengiamas poligonas, turi papildomas naudas, kadangi tai yra valstybės investicijos būtent į tą savivaldybę. Amerikos pavyzdys rodo, kad senatoriai, kurių valstijose yra poligonai, jie kovoja, kad tie poligonai būtų ir aktyviai veiktų“, – sakė R. Kaunas.
Jis teigė nežinantis, ar yra poreikis savivaldybėms teikiamas naudas apibrėžti teisės aktuose.
„Nežinau, ar išvis būtų toks poreikis, yra karinio mobilumo paketai, (...) infrastruktūros klausimai, reikalingi kariuomenei operuoti poligonu, yra sprendžiami. Ir kažkaip papildomai dėl savęs smarkiai įrėminti – nežinau, ar toks poreikis yra“, – kalbėjo R. Kaunas.
Karinius poligonus ir karinio mokymo teritorijas turinčiose savivaldybėse socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtrai planuojama skirti 0,3–0,5 proc. tais metams skirto bendrojo vidaus produkto (BVP) gynybai.
