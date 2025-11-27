 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Robertas Kaunas: „Fegda“ sutiko pašalinti broką Rūdninkų poligono kelyje

2025-11-27 13:12 / šaltinis: BNS
Kelią į Rūdninkų poligoną su defektais nutiesusi bendrovė „Fegda“ įsipareigojo pašalinti broką, todėl problema yra išspręsta, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.

R. Kaunas (nuotr. KAM)

Kelią į Rūdninkų poligoną su defektais nutiesusi bendrovė „Fegda“ įsipareigojo pašalinti broką, todėl problema yra išspręsta, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.

5

„Fegda“ sutinka pašalinti trūkumus nepriklausomo eksperto nurodytu būdu, įskaitant ir viso kelio esminę rekonstrukciją pertiesiant kelią ar reikšmingą jo dalį, jei tai numatys nepriklausomas ekspertas savo išvadose“, – Seime ketvirtadienį teigė R. Kaunas.

„Fegdos“ klausimas, mano supratimu, yra išspręstas. Rangovas prisiima atsakomybę, sutiko su Krašto apsaugos ministerijos pozicija, pasižadėjo atlikti visus reikalingus darbus ir pažadą patvirtino savo parašu“, – kalbėjo jis.

