Robertas Kaunas: „Fegda“ sutiko pašalinti broką Rūdninkų poligono kelyje

„Fegda“ sutinka pašalinti trūkumus nepriklausomo eksperto nurodytu būdu, įskaitant ir viso kelio esminę rekonstrukciją pertiesiant kelią ar reikšmingą jo dalį, jei tai numatys nepriklausomas ekspertas savo išvadose“, – Seime ketvirtadienį teigė R. Kaunas.
„Fegdos“ klausimas, mano supratimu, yra išspręstas. Rangovas prisiima atsakomybę, sutiko su Krašto apsaugos ministerijos pozicija, pasižadėjo atlikti visus reikalingus darbus ir pažadą patvirtino savo parašu“, – kalbėjo jis.
