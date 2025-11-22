Kaunas atkirto dėl „Nemuno aušros“ keliamų grėsmių: „Pasitikiu mūsų institucijomis“

„Mes mėgstame interpretuoti: grėsmė, nesaugumas, tačiau tai reikėtų paremti faktais“, – ketvirtadienį Liberalų sąjūdžio Seimo frakcijoje paklaustas apie „Nemuno aušros“ keliamas rizikas, atsakė R. Kaunas.
„Aš jau bendravau ir su Antruoju operatyvinių tarnybų departamentu (AOTD), ir su Valstybės saugumo departamentu (VSD), paprašydamas, kad jeigu mes turime grėsmių, jeigu turime faktinių aplinkybių aš noriu apie tai žinoti ir visi Seimo nariai norėtų apie tai žinoti. Todėl, jeigu yra kažkokios grėsmės, į ką mes turime faktiškai atsižvelgti – prašiau, kad ta informacija būtų pateikta. Jeigu ji bus pateikta, jeigu tokios grėsmės realios yra – tada galėsime daryti atitinkamas išvadas“, – akcentavo jis.
Tiesa, vėliau ministras pabrėžė, kad kol kas nėra gavęs informacijos apie kurių nors parlamentinių partijų keliamą grėsmę.
„Kol kas nesu gavęs informacijos, kad kažkuri iš mūsų parlamentinių partijų potencialiai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Aš pasitikiu mūsų institucijomis ir todėl remiuosi atsakingų institucijų vertinimais“, – Eltai perduotame komentare akcentavo R. Kaunas.
Apie galimas „Nemuno aušros“ keliamas rizikas opozicinių partijų atstovai pradėjo diskutuoti dar po pernai vykusių Seimo rinkimų. Tiesa, pastaruoju metu „aušriečių“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio keliami ultimatumai sulaukė ir valdančiųjų reakcijų.
Trečiadienį „aušriečių“ lyderis pareiškė – jeigu valdantieji socialdemokratai nesutiks atlikti audito krašto apsaugos sistemoje, „Nemuno aušra“ trauksis iš koalicijos. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė tvirtino – jeigu kažkam nepatinka būti koalicijoje, galima iš jos išeiti.
Be to, socialdemokratų lyderiui Mindaugui Sinkevičiui ir Vyriausybės vadovei kartojant, kad gynybai numatyti 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) yra neginčytina koalicijos sutarta riba, valdančiosios „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis ne kartą sakė, kad šiai sričiai numatyti asignavimai yra pertekliniai.
Tiesa, pastaruoju metu R. Žemaitaitis žeria kritiką ir Lietuvos užsienio politikai. Politiko vertinimu, netinkama užsienio politika griauna pasitikėjimą valstybe. Be to, „Nemuno aušros“ lyderio manymu, būtent dėl netinkamų diplomatinių sprendimų Lietuva nesusitvarko su kontrabandinių balionų antplūdžiu iš Baltarusijos.
„Aušriečių“ pirmininkas negaili pastabų ir šalies diplomatijos vadovui Kęstučiui Budriui, vadindamas politiką „baudžiauninko mentaliteto žmogučiu“.
Be to, lapkričio pradžioje perrinktas „aušriečių“ lyderis piktinosi žiniasklaidos priemonių darbu, kurios, anot jo, „tapo ne informacijos skleidimo, bet slėpimo, atviros propagandos ir žmonių kiršinimo priemonėmis“ bei metė kaltinimus, kad pastarosioms įtaką daro konservatoriai ir liberalai.
