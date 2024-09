Trumpas, teigdamas, kad nebereikia skirti pinigų Ukrainai, gyrė rusų karo pasiekimus

Kalbėdamas Savanoje, Džordžijos valstijoje, D. Trumpas antradienį pasišaipė iš prezidento Joe Bideno dažnai kartojamos frazės, kad JAV rems Ukrainos ginkluotąsias pajėgas tol, kol Kyjivas laimės karą.

Jis priminė du seniai vykusius konfliktus, norėdamas įteigti, kad Maskva nepralaimės: buvusios Sovietų Sąjungos vaidmenį nugalint Adolfą Hitlerį ir nacius Antrajame pasauliniame kare, ir Prancūzijos imperatoriaus Napoleono Bonaparto nesėkmingą įsiveržimą į Rusiją daugiau nei šimtmečiu anksčiau.

D. Trumpas tvirtino, kad JAV turi pasitraukti, nors nenurodė, kaip dėl to derėtųsi.

„Bidenas sako: „Mes nepasitrauksime, kol nelaimėsime“, – teigė D. Trumpas, pritildęs balsą, kad galėtų pamėgdžioti demokratų prezidentą. – Kas bus, jei jie laimės? Štai ką jie daro – kariauja karus. Kaip kažkas man neseniai sakė, jie nugalėjo Hitlerį, jie nugalėjo Napoleoną. Štai ką jie daro. Jie kariauja. Ir tai nėra malonu.“

REKLAMA

REKLAMA

Antradienį vienas D. Trumpo kampanijos pareigūnas taip pat sakė, kad respublikonų kandidatas šią savaitę nesusitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, atvykusiu į JAV dalyvauti JT Generalinės Asamblėjos atidaryme.

REKLAMA

Anot pareigūno, kalbėjusio su anonimiškumo sąlyga, joks jųdviejų susitikimas nebuvo suplanuotas, nors praėjusią savaitę Ukrainos pareigūnai pareiškė, kad V. Zelenskis planavo susitikti su buvusiu JAV prezidentu.

Antradienį D. Trumpas pakartojo savo komentarą apie V. Zelenskį kaip apie „geriausią pardavėją Žemėje“, sugebėjusį pelnyti JAV pagalbą Ukrainai.

„Kiekvieną kartą, kai Zelenskis atvyksta į Jungtines Valstijas, jis išvyksta su 100 mlrd. dolerių“, – neteisingai nurodydamas sumą sakė D. Trumpas. Valstybės departamento duomenimis, nuo 2022 metų, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, JAV suteikė Kyjivui daugiau kaip 56 mlrd. dolerių (50,3 mlrd. eurų) saugumo pagalbos.

REKLAMA

REKLAMA

D. Trumpą ir V. Zelenskį sieja sena istorija, prasidėjusi nuo buvusio JAV prezidento kadencijos Baltuosiuose rūmuose laikų.

Būdamas prezidentas D. Trumpas darė spaudimą V. Zelenskiui, kad šis pradėtų tyrimus dėl J. Bideno ir jo sūnaus Hunterio (Hanterio), taip pat dėl kibernetinio saugumo įmonės, kurią D. Trumpas neteisingai siejo su Ukraina. Šis raginimas – ir Baltųjų rūmų vykdytas 400 mln. dolerių (359,29 mln. eurų) vertės karinės pagalbos blokavimas – lėmė pirmąją D. Trumpo apkaltą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

V. Zelenskis planuoja Vašingtone susitikti su J. Bidenu ir K. Harris.

Anksčiau šią savaitę duodamas interviu žurnalui „The New Yorker“ V. Zelenskis užsiminė, kad D. Trumpas nesupranta konflikto ir pernelyg jį supaprastina, be to, teigė, kad D. Trumpo kandidatas į viceprezidentus J. D. Vance'as yra „pernelyg radikalus“. V. Zelenskio teigimu, J. D. Vance'as iš esmės pasisako už tai, kad Ukraina aukotųsi atsisakydama savo teritorijų.

Pirmadienį D. Trumpo sūnus Donaldas jaunesnysis sukritikavo V. Zelenskį socialiniame tinkle „X“, primindamas savo sekėjams, kad antruoju pasikėsinimu nužudyti jo tėvą įtariamas asmuo peikė D. Trumpo požiūrį į užsienio politiką, įskaitant karą Ukrainoje.

„Taigi užsienio lyderis, kuris iš Amerikos mokesčių mokėtojų gavo milijardus dolerių, atvyksta į mūsų šalį ir turi įžūlumo pulti GOP (respublikonų) kandidatą į prezidentus?“ – rašė jis.