Rusijoje apsinuodiję maistu mirė 4 vaikai

Nelaimė įvyko Rusijos Krasnojarsko regione, rašo NEXTA.

Vaikų tėvas ir nėščia motina taip pat apsinuodijo maistu ir buvo nugabenti į ligoninę. Jie jau yra atgavę sąmonę, o jų būklė vertinama kaip patenkinama.

Tyrimas parodė, kad apsinuodijimo priežastis buvo toksinė medžiaga. Parduotuvės savininkas prekiavo neaiškios kilmės mėsos produktais be veterinarinių dokumentų.

Four children aged 6, 11, 12 and 13 died in the Russian Krasnoyarsk region after poisoning themselves with chicken



Meanwhile, their father and pregnant mother, who are in a Krasnoyarsk hospital, regained consciousness. Doctors assess their condition as satisfactory.



An expert… pic.twitter.com/AqLcpwkbqV