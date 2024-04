Tarptautinės pagalbos agentūros: aukų skaičius per šešis mėnesius trunkantį karą Gazos Ruože „šokiruoja“

„Šeši mėnesiai – tai siaubinga žyma“, – teigė Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija (IFRC), įspėdama, kad „humaniškumo buvo iš esmės išsižadėta“.

Karas Gazos Ruože prasidėjo spalio 7 d. beprecedenčiu „Hamas“ teroristų išpuoliu, per kurį, Izraelio duomenimis, žuvo 1 170 žmonių, daugiausia civilių.

„Hamas“ ir „Islamo džihado“ teroristai taip pat paėmė daugiau kaip 250 įkaitų, 129 iš jų vis dar laikomi Gazos Ruože, iš kurių 34, kariuomenės teigimu, yra žuvę.

Per Izraelio atsakomąjį puolimą Gazos Ruože žuvo mažiausiai 33 175 žmonės, daugiausia moterys ir vaikai, skelbia „Hamas“ valdomos teritorijos sveikatos apsaugos ministerijos duomenys.

REKLAMA

REKLAMA

UNICEF vadovė Catherine Russell nurodė, kad, kaip pranešama, tarp žuvusiųjų yra daugiau kaip 13 000 vaikų.

„Namai, mokyklos ir ligoninės sugriauti. Žudomi mokytojai, gydytojai ir humanitarinės pagalbos darbuotojai. Badas neišvengiamas“, – šeštadienį rašė ji X, buvusiame „Twitter“ socialiniame tinkle.

REKLAMA

„Griovimo lygis ir greitis šokiruoja. Paliaubos reikalingos DABAR, vaikams.“

IFRC vadovas Jaganas Chapagainas padėtį apibūdino kaip „daugiau nei katastrofišką“. Gresiančio bado akivaizdoje jis įspėjo, kad „milijonams žmonių gresia badas“.

„Būtina užtikrinti, kad humanitarinė pagalba skubiai ir netrukdomai pasiektų tuos, kuriems jos reikia. Ne rytoj, o dabar.“

IFRC teigė, kad nuo spalio 7 d. žuvo 18 jos federacijos narių – 15 Palestinos Raudonojo Pusmėnulio draugijos (PRCS) darbuotojų ir savanorių bei trys Izraelio greitosios medicinos pagalbos tarnybos „Magen David Adom“ (MDA) darbuotojai.

REKLAMA

REKLAMA

„Šios žūtys yra siaubingos ir nepriimtinos“, – teigė J. Chapagainas X platformoje.

Jis sakė, kad IFRC stovi „tik humaniškumo pusėje“, ir pabrėžė, kad reikia skubiai užtikrinti „netrukdomą pagalbos patekimą į visas Gazos Ruožo dalis.“

Jis taip pat paragino „apsaugoti civilius gyventojus, humanitarinės pagalbos darbuotojus, sveikatos priežiūros personalą ir jų patalpas“ ir „besąlygiškai paleisti visus įkaitus“.

Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto (angl. The International Committee of the Red Cross. ICRC), Ženevos konvencijų sergėtojo, nuomone, „nuolatinis humanitarinės pagalbos srautas“ į Gazos Ruožą yra gyvybiškai svarbus, tačiau tai „tik dalis sprendimo“.

„Abi pusės privalo vykdyti savo karines operacijas taip, kad būtų apsaugoti civiliai gyventojai, atsidūrę konflikto epicentre“, – teigė jis X socialiniame tinkle.