Švedija atsikirto į Orbano išsakytą kritiką

Pirmadienį socialiniame tinkle X paskelbtame vaizdo įraše V. Orbanas užsipuolė Europos Sąjungos šalį, teigdamas, kad Švedijos vyriausybė moko Vengriją apie teisinę valstybę, kai joje pačioje viešoji tvarka griūva.
Vengrijos ministras pirmininkas kalbėjo apie gaujų nusikalstamumą Švedijoje ir tai, kad nusikalstami tinklai į šią veiklą dažnai įtraukia paauglius.
Jis citavo straipsnį Vokietijos laikraštyje „Die Welt“ ir prie savo vaizdo įrašo parašė: „Nusikalstami tinklai išnaudoja Švedijos vaikus kaip žudikus, žinodami, kad sistema nenuteis. Šalis, kadaise garsėjusi tvarka ir saugumu, dabar griūva“.
Socialinės žiniasklaidos įraše V. Orbanas teigė, kad Švedijoje už žmogžudystes suimtos 284 nepilnametės mergaitės. Tačiau straipsnyje „Die Welt“ sakoma, kad pernai buvo pradėti pirminiai tyrimai prieš maždaug 280 mergaičių nuo 15 iki 17 metų dėl žmogžudysčių, netyčinio nužudymo ar kitų smurtinių nusikaltimų, bet liko neaišku, kaip bendras skaičius susijęs su atskirais nusikaltimais.
Švedijos ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas V. Orbano teiginius pavadino „piktinančius melu“.
„Nenuostabu, kad tai sako žmogaus, savo šalyje griaunantis teisinę valstybę“, – socialiniame tinkle X parašė U. Kristerssonas ir pridūrė, kad V. Orbanas iš paskutiniųjų mėgina patraukti rinkėjus prieš kitais metais Vengrijoje vyksiančius rinkimus.
Nors ES vyriausybės paprastai susilaiko nuo komentarų apie kitų valstybių narių vidaus problemas, V. Orbanas garsėja viešais žodiniais išpuoliais prieš kolegas. Jis ne kartą kritikavo ir Švediją, ypač jos 2022 m. sprendimą įstoti į NATO, ilgai blokavo šalies narystę Aljanse.
