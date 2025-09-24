Sustojęs eskalatorius Trumpui po kojomis: įtariamas sabotažas, pradėtas tyrimas

Tyrimas pradėtas po to, kai laikraštis „The Sunday Times“ pranešė, kad JT darbuotojai prieš Generalinės Asamblėjos posėdį juokavo apie eskalatoriaus išjungimą. Sutapimas ar ne, tačiau antradienį eskalatorius sugedo, kai ant jo užlipo pirmoji ponia M. Trump.
„JT globalistai planavo sugėdinti prezidentą“
Tai buvo tik vienas iš gedimų sukėlusių įtarimų, ar visa tai tikrai tik atsitiktinumai. Manoma, kad D. Trumpas tapo jo taip stipriai kritikuotos institucijos vidaus žmonių taikiniu.
D. Trumpui žengus į sceną sakyti kalbą, staiga nebeveikė teleprompteris. Nors aparatas buvo greitai sutvarkytas, pagrindinis JT garso signalas, transliuojamas televizijos naujienų kanalams, prezidento kalbos pabaigoje buvo perjungtas į užsienio kalbos vertimą, todėl kai kurie jo žodžiai buvo neišgirsti.
„Aš jau anksčiau išleidau pareiškimą, kad JT globalistai iš esmės planavo sugėdinti JAV prezidentą. Pirmiausia tai buvo eskalatorius, tada teleprompteris, o po to Katie Pavlich (JAV redakotrė, „Fox News Channel“ komentatorė – aut. past.) ... pastebėjo, kad garso įrašas kambario viduje buvo daug tylesnis ir kitoks nei ankstesnių pranešėjų.“,– sakė Karoline Leavitt, JAV prezidento spaudos sekretorė.
K. Leavitt piktinosi, kad vienas po kito susiklostę įvykiai neatrodo kaip atsitiktinumai, o ataskingi asmenys privalo už savo veiksmus atsakyti.
„Taigi, kai žiūri į visus įvykius, man tai neatrodo kaip sutapimai. Ir žinau, kad yra žmonių, įskaitant JAV slaptąją tarnybą, kurie tiria šį atvejį, bandydami išsiaiškinti jo priežastis. Ir jei paaiškės, kad tai buvo JT darbuotojai, kurie sąmoningai bandė pakišti koją, tiesiogine to žodžio prasme pargriauti JAV prezidentą ir pirmąją ponią, tai tie žmonės bus patraukti atsakomybėn, ir aš asmeniškai tuo pasirūpinsiu“,– sakė ji.
Bandymas atkreipti dėmesį
Šaltinyje rašoma, jog sklinda kalbos, kad savaitgalį JT darbuotojai „juokavo“ apie tai, kokias šunybes jie galėtų iškrėsti, kad atkreiptų D. Trumpo dėmesį į organizacijos finansavimo trūkumą.
Viena iš idėjų buvo išjungti eskalatorius ir liftus, pasakyti, kad pasibaigė pinigai bei taip priversti JAV prezidentą lipti laiptais. Antradienį, liftai puikiai veikė iki kol ant jų užlipo D. Trumpas su žmona.
Jei tai buvo sąmoningas veiksmas, skirtas prezidentui sugėdinti, jis atsisuko prieš pačias JT, kai D. Trumpas įtraukė įvykį į savo kalbą. Kritikuodamas JT už tai, kad ji nieko nepadarė, kad padėtų jo pastangoms užbaigti karus, prezidentas pridūrė: „Viskas, ką gavau iš Jungtinių Tautų, buvo eskalatorius, kuris pakeliui į viršų sustojo. Jei pirmoji ponia nebūtų buvusi puikios formos, ji būtų nukritusi. Bet ji yra puikios formos. Mes abu esame puikios formos. Mes abu išsilaikėme.“
„Tada nustojo veikti teleprompteris. Tai yra du dalykai, kuriuos gavau iš Jungtinių Tautų – blogas eskalatorius ir blogas teleprompteris. Labai ačiū. Beje, dabar jis veikia. Ką tik įsijungė. Ačiū“,– sakė D. Trumpas.
JT atsakymas – visiški nesusipratimai
Farhan Aziz Haq, JT atstovas spaudai teigė, kad visi incidentai buvo tikri nesusipratimai.
„Dėl eskalatoriaus: saugos mechanizmas buvo netyčia suaktyvintas asmens, kuris stovėjo priešais prezidentą. Eskalatorius buvo nedelsiant iš naujo paleistas ir veikia. Dėl teleprompterio neturime jokių komentarų, nes mes jo nevaldome. Vertimo garsas buvo girdimas, kai neoficialus vertėjas paspaudė netinkamą mygtuką, dėl ko trumpam buvo girdimas ne JT vertėjas“,– sakė JT atstovas spaudai.
JT generalinio sekretoriaus atstovas Stephane Dujarric antradienio vakarą pasirodžiusiame pareiškime teigė, kad JAV delegacijos videografas galėjo netyčia suaktyvinti eskalatoriaus „saugos funkciją“.
„Siekdamas užfiksuoti jų atvykimą, JAV delegacijos videografas užlipo ant eskalatoriaus prieš prezidentą ir pirmąją poną. Kai videografas, kuris važiavo eskalatoriumi atbulomis pasiekė viršų eskalatorius sustojo. Vėlesnis tyrimas, įskaitant mašinos centrinio procesoriaus duomenų analizę, parodė, kad eskalatorius sustojo, kai jo viršuje suveikė įmontuotas saugos mechanizmas, kurį videografas galėjo netyčiomis suaktyvinti“,– teigė S. Dujarric.
