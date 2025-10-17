Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Siaubingas išpuolis prieš žinomą žurnalistą: automobilyje sprogo bomba

2025-10-17 10:57 / šaltinis: ELTA
2025-10-17 10:57

Naktį per bombos sprogimą buvo sunaikintas žymaus Italijos žurnalisto Sigfrido Ranucci automobilis, penktadienį pranešė jo tiriamosios žurnalistikos televizijos naujienų laida „Report“. 

Televizija: žinomo italų žurnalisto automobilyje sprogo bomba (nuotr. SCANPIX)

Naktį per bombos sprogimą buvo sunaikintas žymaus Italijos žurnalisto Sigfrido Ranucci automobilis, penktadienį pranešė jo tiriamosios žurnalistikos televizijos naujienų laida „Report“. 

0

Per sprogimą buvo apgadintas ir S. Ranucci dukters automobilis bei jo namo į pietus nuo Romos fasadas, tačiau niekas nenukentėjo, socialiniame tinkle X pranešė „Report“ . 

Ministrė pirmininkė Giorgia Meloni ir daugelis kitų politikų pasmerkė išpuolį prieš žurnalistą, dirbantį visuomeniniam transliuotojui RAI. 

G. Meloni „griežtai pasmerkė šį siaubingą bauginimo aktą“ ir pridūrė: „Spaudos laisvė ir nepriklausomybė yra mūsų demokratijos vertybės, kurių negalime atsisakyti ir toliau ginsime“. 

Pasak S. Ranucci naujienų laidos, sprogimas buvo toks stiprus, kad kas nors galėjo ir žūti, dėl jo pradėtas tyrimas.

