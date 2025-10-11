JAV per sprogimą sprogmenų gamykloje, manoma, žuvo 18 žmonių

„Šiuo metu galime manyti, kad jie yra mirę“, – spaudos konferencijoje pareiškė Hamfriso apygardos šerifas Chrisas Davisas (Krisas Deivisas), turėjęs omenyje 18 žmonių, kurie dingo po penktadienį Baksnorto vietovėje driokstelėjusio sprogimo.
Bendrovei „Accurate Energetic Systems“ priklausančioje gamykloje gaminami sprogmenys ir kariniams, ir griovimo tikslams.
Sprogimas sunaikino visą pastatą dideliame gamyklos komplekse, sudrebino už kelių mylių (kilometrų) esančius namus ir dideliu spinduliu paskleidė nuolaužas, pranešė žiniasklaida.
Ch. Davisas sakė, kad palaikai bus identifikuojami naudojant DNR tyrimus.
„Tačiau dėl įvykio vietos, dėl jos būklės turėsime šį procesą sulėtinti“, – sakė šerifas.
Bendrovė sprogimą savo pareiškime pavadino „tragišku nelaimingu atsitikimu“.
Tačiau Ch. Davisas sakė: „Ar galiu pasakyti, kad mes atmetame tyčinio nusikaltimo galimybę? Negalime atsakyti į šį klausimą. Tai gali užtrukti dienas, savaites ar mėnesius, kol galėsime tai padaryti.“
Jis pridūrė, kad į sprogimo vietą buvo nusiųsti kelių federalinių agentūrų, įskaitant FTB, darbuotojai, kad padėtų atlikti tyrimą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!