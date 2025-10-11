Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV per sprogimą sprogmenų gamykloje, manoma, žuvo 18 žmonių

2025-10-11 21:42 / šaltinis: BNS
2025-10-11 21:42

Aštuoniolika žmonių laikomi žuvusiais po didžiulio sprogimo sprogmenų gamykloje Tenesyje, šeštadienį pranešė pareigūnai.

JAV karinėje gamykloje – mirtinas sprogimas: yra žuvusių (nuotr. SCANPIX)

1

„Šiuo metu galime manyti, kad jie yra mirę“, – spaudos konferencijoje pareiškė Hamfriso apygardos šerifas Chrisas Davisas (Krisas Deivisas), turėjęs omenyje 18 žmonių, kurie dingo po penktadienį Baksnorto vietovėje driokstelėjusio sprogimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bendrovei „Accurate Energetic Systems“ priklausančioje gamykloje gaminami sprogmenys ir kariniams, ir griovimo tikslams.

Sprogimas sunaikino visą pastatą dideliame gamyklos komplekse, sudrebino už kelių mylių (kilometrų) esančius namus ir dideliu spinduliu paskleidė nuolaužas, pranešė žiniasklaida.

Ch. Davisas sakė, kad palaikai bus identifikuojami naudojant DNR tyrimus.

„Tačiau dėl įvykio vietos, dėl jos būklės turėsime šį procesą sulėtinti“, – sakė šerifas.

Bendrovė sprogimą savo pareiškime pavadino „tragišku nelaimingu atsitikimu“.

Tačiau Ch. Davisas sakė: „Ar galiu pasakyti, kad mes atmetame tyčinio nusikaltimo galimybę? Negalime atsakyti į šį klausimą. Tai gali užtrukti dienas, savaites ar mėnesius, kol galėsime tai padaryti.“

Jis pridūrė, kad į sprogimo vietą buvo nusiųsti kelių federalinių agentūrų, įskaitant FTB, darbuotojai, kad padėtų atlikti tyrimą.

