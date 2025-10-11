Zelenskis su Carney aptarė priemones, kaip apsaugoti Ukrainos energetinę sistemą

Pasak „Ukrinform“, V. Zelenskis pokalbio detales paskelbė „Facebook“ platformoje.
„Pasidalijome informacija apie pokalbius su prezidentu D. Trumpu. Informavau jį apie padėtį mūšio lauke ir apie piktybiškus Rusijos smūgius mūsų energetinei infrastruktūrai ir žmonėms. Aptarėme konkrečius veiksmus, kurie gali padėti mums apsiginti ir apsaugoti energetinę sistemą", – rašė V. Zelenskis.
Lyderiai taip pat aptarė PURL iniciatyvą.
„Kanados indėlis jau reikšmingas, ir yra galimybių dar plėsti jos dalyvavimą programoje. Taip pat aptarėme bendrą darbą su partneriais „Norinčiųjų koalicijoje“. Bus stiprinama praktinė šio susitarimo pusė. Suderinome tolesnius veiksmus. Ačiū, Markai, už pokalbį ir už pasirengimą konstruktyviai dirbti visose srityse“, – rašė V. Zelenskis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!