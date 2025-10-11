Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Zelenskis su Carney aptarė priemones, kaip apsaugoti Ukrainos energetinę sistemą

2025-10-11 19:29 / šaltinis: ELTA
2025-10-11 19:29

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kalbėjosi su Kanados ministru pirmininku Marku Carney dėl konkrečių žingsnių saugant Ukrainos energetinę sistemą.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kalbėjosi su Kanados ministru pirmininku Marku Carney dėl konkrečių žingsnių saugant Ukrainos energetinę sistemą.

REKLAMA
4

Pasak „Ukrinform“, V. Zelenskis pokalbio detales paskelbė „Facebook“ platformoje.

„Pasidalijome informacija apie pokalbius su prezidentu D. Trumpu. Informavau jį apie padėtį mūšio lauke ir apie piktybiškus Rusijos smūgius mūsų energetinei infrastruktūrai ir žmonėms. Aptarėme konkrečius veiksmus, kurie gali padėti mums apsiginti ir apsaugoti energetinę sistemą", – rašė V. Zelenskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lyderiai taip pat aptarė PURL iniciatyvą.

„Kanados indėlis jau  reikšmingas, ir yra galimybių dar plėsti jos dalyvavimą programoje. Taip pat aptarėme bendrą darbą su partneriais „Norinčiųjų koalicijoje“. Bus stiprinama praktinė šio susitarimo pusė. Suderinome tolesnius veiksmus. Ačiū, Markai, už pokalbį ir už pasirengimą konstruktyviai dirbti visose srityse“, – rašė V. Zelenskis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Joe Bidenas (nuotr. SCANPIX)
Buvęs NATO vadovas: Bidenas Zelenskį buvo pavadinęs „rakštimi užpakalyje“ (9)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Ukrainos ambasadorė kreipėsi į Europą: prašo didinti ginklų, skirtų Kyjivui, pirkimą iš JAV (6)
JD Vance'as (nuotr. SCANPIX)
Vance`as: JAV svarsto raketų „Tomahawk“ tiekimą Ukrainai (19)
JD Vance'as (nuotr. SCANPIX)
J. D. Vance`o įspėjimas Rusijai: Trumpas tampa „neįtikėtinai nekantrus“ (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų