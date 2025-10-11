Kalendorius
Lengvoji atletika

Pajūrio kopomis ir keliukais – arti tūkstančio bėgikų, o nugalėtojų pavardės įamžintos 10 tonų akmenyje

2025-10-11 18:28
2025-10-11 18:28

Šeštadienį į Smiltynėje vykusią jubiliejinę, 25-ąją, „Gintarinę jūrmylę“ suplūdo arti tūkstančio Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vokietijos, Ispanijos, Ukrainos ir įvairių Lietuvos miestų bėgimo entuziastų bei profesionalų. Šįkart prestižinės 6 jūrmylių trasos (11,11 km) nugalėtoju tapo marijampolietis Giedrius Valinčius, aplenkęs šešiskart šių varžybų nugalėtoją ir rekordininką ukrainietį Vitalijų Šafarą.

Organizatorių nuotr.

Jis atkarpą įveikė per 33 min. 56 sek., o antroje vietoje likęs ukrainietis nuo jo atsiliko 32 sek.

Trečiąją vietą iškovojo ukrainietis Mykola Mevsha (34 min. 48 sek.).

Dailiosios lyties atstovės bėgo 3 jūrmyles (5,55 km), ir čia nepralenkiama buvo ukrainietė Marina Nemčenko (19 min. 18 sek.). Antrąją vietą iškovojo Natalija Burkovska (20 min. 38 sek.), trečiąją – Kamilė Vaidžiulytė (21 min. 41 sek.).

Jų pavardės bus iškaldintos atminimo akmenyje, kuris sveria 10 tonų ir buvo iškeltas iš marių dugno, kai buvo gilinama uosto akvatorija.

Dalyviai pagal savo lygį bėgo 1 (1852 m), 3 (5,55 km) arba 6 jūrmyles (11,11 km), o mažiausieji bėgo, arba tie, kurie norėjo, su vaikučiais ėjo 0,5 jūrmylės (926 m).

„Džiugios nuotaikos, fizinis aktyvumas ir puikus oras. Smagu čia dalyvauti ir būti šios šventės dalimi“, – sakė į renginį atvykęs būrelis Ukrainos bėgikų.

Renginio organizatoriai – Klaipėdos apskrities lengvosios atletikos federacija ir AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Projektą iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Renginį įgyvendinti padeda gausus būrys rėmėjų – uosto įmonių ir kitų Klaipėdos bendrovių.

„Gintarinė jūrmylė“ – tai šventė, kuri įprasmina visos Lietuvos jūrinę tapatybę ir kasmet primena: jūra nėra tik horizontas – ji yra mūsų šaknys“, – sakė AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius, šio renginio organizacinio komiteto pirmininkas.

Ant scenos kopęs Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus pabrėžė, kad tai išties išskirtinis renginys, kuriame bėgikų trasa skaičiuojama ne metrais ir kilometrais, o jūrmylėmis.

„Šis renginys yra tapęs ne tik Klaipėdos, bet ir Lietuvos gražia tradicija, o užsienio šalių bėgikų kasmet vis daugėja. Smagu matyti tokį būrį entuziastingai, sportiškai ir nuotaikingai nusiteikusių žmonių“, – per „Gintarinės jūrmylės“ atidarymo ceremoniją kalbėjo Klaipėdos miesto meras A. Vaitkus.

