Latvijos rinktinė nesugebėjo nugalėti futbolo nykštukų

Rungtynėse namuose latviai nesugebėjo įveikti grupės autsaiderių. Dvikovoje su nykštukais iš Andoros užfiksuotos lygiosios 2:2.
Mažiau nei 90 tūkstančių gyventojų turintiems Andoros atstovams tai buvo pirmasis taškas grupėje. Iki tol jie nebuvo pelnę nė įvarčio ir patyrę visus 5 pralaimėjimus.
Latvijos futbolininkai įsirašė į Andoros futbolo istorijos knygas. Tai buvo jau penktosios lygiosios tarpusavio istorijoje. Prieš nė vieną kitą komandą Andoros atstovai nėra nepralaimėję tokio skaičiaus rungtynių.
Lygiosios paliko latvius 4 grupės pozicijoje. Per 6 rungtynes jie iškovojo 5 taškus, iš kurių 4 – prieš Andorą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!