TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

Latvijos rinktinė nesugebėjo nugalėti futbolo nykštukų

2025-10-11 18:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-11 18:16

Latvijos futbolo rinktinė užfiksavo nemalonų rezultatą atrankoje į Pasaulio taurę.

Rungtynių akimirka | Organizatorių nuotr.

Latvijos futbolo rinktinė užfiksavo nemalonų rezultatą atrankoje į Pasaulio taurę.

0

Rungtynėse namuose latviai nesugebėjo įveikti grupės autsaiderių. Dvikovoje su nykštukais iš Andoros užfiksuotos lygiosios 2:2.

Mažiau nei 90 tūkstančių gyventojų turintiems Andoros atstovams tai buvo pirmasis taškas grupėje. Iki tol jie nebuvo pelnę nė įvarčio ir patyrę visus 5 pralaimėjimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Latvijos futbolininkai įsirašė į Andoros futbolo istorijos knygas. Tai buvo jau penktosios lygiosios tarpusavio istorijoje. Prieš nė vieną kitą komandą Andoros atstovai nėra nepralaimėję tokio skaičiaus rungtynių.

Lygiosios paliko latvius 4 grupės pozicijoje. Per 6 rungtynes jie iškovojo 5 taškus, iš kurių 4 – prieš Andorą.

