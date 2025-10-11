Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Marekas Blaževičius vėl žibėjo – rezultatyvus lietuvio žaidimas atnešė pergalę „Tofaš“

2025-10-11 17:18 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-11 17:18

Marekas Blaževičius sužaidė dar vieną puikų mačą, o jo atstovaujam Bursos „Tofaš“ (2/1) Turkijos lygoje 85:73 (26:12, 24:20, 16:23, 19:18) įveikė Ankaros „Turk Telekom“ (0/3) klubą.

M.Blaževičius pelnė 21 tašką (FIBA Europe nuotr.)

Marekas Blaževičius sužaidė dar vieną puikų mačą, o jo atstovaujam Bursos „Tofaš" (2/1) Turkijos lygoje 85:73 (26:12, 24:20, 16:23, 19:18) įveikė Ankaros „Turk Telekom" (0/3) klubą.

0

Lietuvis per 26 minutes pelnė 21 tašką (9/12 dvit., 3/6 baud.), atkovojo 5 kamuolius, sykį klydo, perėmė kamuolį, provokavo 6 pražangas, 3 kartus prasižengė ir rinko 20 naudingumo balų.

Laimėtojams taip pat 16 taškų įmetė Yigitcanas Saybiras (7 atk. kam., 5 rez. perd., 21 n.b.), pralaimėjusiems 14 rinko Kyle‘as Allmanas.

