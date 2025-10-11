Rusija išmoko karo Ukrainoje pamokas: dabar ruošiasi kitam konfliktui

Maskva išmoko pamokas iš savo nesėkmių karo Ukrainoje metu ir pritaikė strategiją bei požiūrį į karo veiksmų vykdymą, teigiama „Foreign Affairs“ paskelbtame straipsnyje.
Pasak autorės Dary Massicot, šių klaidų analizės rezultatas – pasekmės, leisiančios Rusijai pasirengti naujiems konfliktams po karo Ukrainoje pabaigos, susiformavimas.
Ji teigia, kad daugelis politikų ir ekspertų nepastebi, kokias pamokas Maskva išmoko iš savo nesėkmių ir kaip pritaikė požiūrį į karo veiksmų vykdymą.
Nuo 2022 m. Maskva pradėjo sistemingą karinės patirties analizės programą, kurios išvados daromos visais ginkluotųjų pajėgų lygmenimis, teigiama publikacijoje.
Iki 2023 m. pradžios Rusija tyliai sukūrė sudėtingą ekosistemą, apimančią gynybos pramonę, universitetus ir karines pajėgas visais vadovavimo lygmenimis, rašo D. Massicot.
NATO patikros elementai
Šiandien, jos teigimu, armija institucionalizuoja sukauptas žinias, pertvarko pramonę ir mokslinių tyrimų organizacijas pagal karo laikų poreikius, taip pat jungia technologinius startuolius su valstybės ištekliais.
Šių pertvarkų rezultatas – naujos taktikos mūšio lauke ir tobulesni ginklai. Maskva sukūrė naujus dronų naudojimo būdus, ankstesnį trūkumą pavertė pranašumu, tobulino raketas bei šarvuotosios technikos sistemas, teigiama straipsnyje.
Norint priartinti kariuomenės rengimą prie šiuolaikinių konfliktų realijų, mokymo centrų studentai siunčiami į frontą, o kariai – į karines mokymo įstaigas.
Kai tai neįmanoma, organizuojamos uždaros vaizdo konferencijos tarp fronto dalinių, akademijų ir poligonų. Kai kurie sužeisti veteranai tampa nuolatiniais dėstytojais.
Kariai mokomi vykdyti mažas šturmo operacijas, derinant šarvuotosios technikos ir dronų naudojimą. Pratybų metu dronai pasitelkiami tam, kad būtų galima tiksliau įvertinti dalinių parengimo lygį.
Jaunesniųjų karininkų rengimui įvestas dviejų mėnesių papildomas kursas, skirtas šaudymo, žvalgybos, topografijos, navigacijos, dronų naudojimo ir taktinės medicinos mokymui.
Akcentuojamas gebėjimas vadovauti mažiems daliniams ir savarankiškai planuoti operacijas – tai vienas pagrindinių NATO praktikos elementų.
Pasak D. Massicot, Rusijos kariuomenei, tradiciškai besiremiančiai griežtu pavaldumu, tai yra rimta naujovė.
Reikšmingi pokyčiai įvyko ir gynybos pramonėje. Gynybos ministerija supaprastino normas, sutrumpino mokslinių tyrimų ir plėtros terminus bei užmezgė tiesioginį ryšį su fronto linija.
Gynybos įmonių atstovai pradėjo vykti į okupuotas teritorijas remontuoti techniką ir analizuoti jos veikimą.
Nuo 2023 m. pradžios Kremlius inicijavo programas, skirtas civilinių universitetų ir mokslinių centrų integracijai į gynybos tyrimų sistemą.
Vakarų politikai turėtų sunerimti
Dėl šių pokyčių Rusijos kariuomenė palaipsniui tampa jėga, kuri geba keistis dabartinio karo metu ir ruoštis būsimiems aukštųjų technologijų konfliktams, pažymi D. Massicot.
Dėl to Ukraina, anot jos, greičiausiai patirs dar labiau niokojančius mėnesius – Kyjivą gali užgriūti dar intensyvesni oro smūgiai.
Tai neužtikrins Rusijai ryžtingo proveržio, tačiau leis Maskvai tęsti lėtą teritorijų užėmimą, tikintis, kad NATO pavargs nuo šio karo, rašoma straipsnyje.
D. Massicot teigimu, šie pokyčiai turėtų kelti nerimą Vakarų politikams, nes Maskva padėjo pagrindą naujam, intensyvesniam kariuomenės mokymo ir perginklavimo etapui po karo Ukrainoje pabaigos.
