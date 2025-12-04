 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Siaubinga tragedija: 3 paauglių kūnai rasti mašinoje baseine

2025-12-04 14:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 14:50

Pietų Prancūzijoje tragiškai žuvo trys paaugliai, rašo BBC. Jų automobilis nulėkė nuo kelio, pramušė sieną ir įvažiavo į baseiną, kur apsivertė.

Bažnyčia (nuotr. 123rf.com)

Pietų Prancūzijoje tragiškai žuvo trys paaugliai, rašo BBC. Jų automobilis nulėkė nuo kelio, pramušė sieną ir įvažiavo į baseiną, kur apsivertė.

0

Trys paaugliai nuskendo įstrigę automobilio viduje.

Siaubinga avarija Prancūzijoje

Skelbiama, kad baseinas buvo nedidelis, maždaug tokio dydžio, kokia buvo ir mašina. Paaugliai negalėjo atidaryti durų ir nuskendo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jiems buvo 14, 15 ir 19 metų.

Ši žiauri avarija įvyko trečiadienio paryčiais Ales mieste.

„Tai tikrai siaubinga“, – sako prokuroras Abdelkrim Grini.

„Jų mirtį lėmė ne avarijos smūgis. Jie atsidūrė apsivertę lediniame vandenyje ir negalėjo išlipti. Jie neturėjo jokių šansų“, – priduria jis.

Neoficialiai skelbiama, kad nelaimės metu automobilį vairavo jauniausias iš visų paauglių.

Avarijos metu lijo lietus.

Anot prokuroro, automobilis pramušė sodo sieną, apsivertė ir nukrito aukštyn ratais.

Pagalba buvo iškviesta tik po kelių valandų. Ugniagesiai išsiurbė baseiną ir ištraukė automobilį. Baseinas buvo apie 1,5 m gylio.

Išbandyti
