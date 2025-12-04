Siaubinga tragedija: 3 paauglių kūnai rasti mašinoje baseine

Trys paaugliai nuskendo įstrigę automobilio viduje.
Siaubinga avarija Prancūzijoje
Skelbiama, kad baseinas buvo nedidelis, maždaug tokio dydžio, kokia buvo ir mašina. Paaugliai negalėjo atidaryti durų ir nuskendo.
Jiems buvo 14, 15 ir 19 metų.
Ši žiauri avarija įvyko trečiadienio paryčiais Ales mieste.
„Tai tikrai siaubinga“, – sako prokuroras Abdelkrim Grini.
„Jų mirtį lėmė ne avarijos smūgis. Jie atsidūrė apsivertę lediniame vandenyje ir negalėjo išlipti. Jie neturėjo jokių šansų“, – priduria jis.
Neoficialiai skelbiama, kad nelaimės metu automobilį vairavo jauniausias iš visų paauglių.
Avarijos metu lijo lietus.
Anot prokuroro, automobilis pramušė sodo sieną, apsivertė ir nukrito aukštyn ratais.
Pagalba buvo iškviesta tik po kelių valandų. Ugniagesiai išsiurbė baseiną ir ištraukė automobilį. Baseinas buvo apie 1,5 m gylio.
