Aiškėja daugiau apie Pabradėje žuvusį 22-ejų belgų karį: į Lietuvą atvyko vasarą

D. Van der Veldenui buvo 22-eji. Jaunas karys tarnavo Belgijos Braschato artilerijos batalione maždaug 3 metus.
Į Lietuvą D. Van der Veldenas atvyko praėjusį rugpjūtį su belgų kontingento NATO daugianacionaline kovine grupe. D. Van der Veldenas užtaisinėdavo minosvaidį.
Vadai belgą prisimena kaip profesionalų, motyvuotą ir linksmą vyrą.
„Danfo visada šypsojosi, – belgų žurnalistams pasakojo kapitonas Laпderis Kivitas. – Aš beveik neprisimenu akimirkų, kai jis nesijuokė. Visose nuotraukose, kurias turiu su juo, jis spinduliuoja.“
„Tai, kad jo šypsenos niekada daugiau nebematysime mūsų batalione, palieka didžiulę tuštumą. Tikimės užpildyti tą tuštumą toliau jį prisimindami ir garbingai su juo atsisveikindami“, – portalo „Skynews“ cituojamas karininkas.
Kariuomenėje jis turėjo pravardę Marko.
„Iš pirmo žvilgsnio jis galbūt atrodė drovus jaunuolis, bet pasirodė visada esąs komandos žmogus, visada motyvuotas ir dažnai pernelyg mandagus“, – spaudos konferencijoje sakė korpuso vadas Fabrice'as Debersaquesas.
Laisvalaikiu D. Van der Velenas žaidė futbolą, o vasarą su komanda rugntyniavo Štutgarte, Vokietijoje.
„Jis buvo kovotojas ne tik kariuomenėje, bet ir futbolo aikštėje“, – sakė futbolo klubo „Lunatics FC“ pirmininkas Wimas Daemsas.
Belgijos gynybos ministras kvietė pagerbti tylos minute
Lapkričio 29 d. Lietuvos kariuomenė paskelbė, kad tą savaitgalį per šaudymo pratybas Pabradės poligone buvo sunkiai sužeistas belgų karys. Medikai beveik parą kovojo dėl jo gyvybės, tačiau lapkričio 29-osios vakarą kario gyvybė užgeso.
Paskelbus apie kario mirtį, užuojautą jo šeimai pareiškė ir Lietuvos vadovai, ir Belgijos valdžia.
„Specialiųjų operacijų pulkas kartu su 25-uoju „Tropical Storm“ būriu reiškia gilią užuojautą dėl kario D. Van Der Velden mirties. Jo tarnyba bus prisiminta su ilgalaike pagarba.
Mes vieningai gedime kartu su jo šeima, draugais ir artilerijos bataliono bendražygiais, teikdami tvirtą paramą šiuo gilaus sielvarto metu. Tegul jo atminimas ilgai išlieka kaip atsidavimo simbolis“, – skelbė Belgijos kariuomenės Specialiųjų operacijų pulkas.
„Šio jauno kario tragiška žūtis pirmiausia yra didžiulė netektis jo artimiesiems, apie kuriuos šiandien galvojame. Tai taip pat praradimas visiems Sąjungininkams, ginantiems mūsų laisvę NATO daugianacionaliniame batalione Lietuvoje.
Prancūzijos ambasada reiškia gilią užuojautą velionio šeimai, Belgijos vyriausybei ir NATO sąjungininkų pajėgoms“, – feisbuke skelbė Prancūzijos ambasada Lietuvoje.
Belgijos gynybos ministras Theo Frackenas pakvietė pirmadienį 9 val. karį pagerbti tylos minute.
Pagerbdamos karį, sekmadienį visos Belgijos karinės institucijos iki pusės nuleido valstybės vėliavą.
Įvardyta viena tragedijos versijų
O Lietuvoje trečiadienį įvyko kario palaikų išlydėjimo ceremonija. Jos metu Vilniuje prie laidojimo namų išsirikiavo NATO daugianacionalinės kovinės grupės, taip pat Lietuvos kariai. Stojo tyla.
Netrukus iš šarvojimo salės mirusio kario bičiuliai išnešė D. Van der Veldeno nuotrauką, tarnaujant gautus apdovanojimus ir beretę. Belgijos vėliava apjuostas jo karstas.
Lietuvos kariuomenės orkestras kario palaikus išlydėjo Juozo Naujalio kūriniu „Svajonė“.
D. Van der Veldeno karstas iš Vilniaus kortežu nukeliavo iki Kauno, iš kur lėktuvas palaikus išskraidino į Belgiją. Lėktuvas nusileido Melsbroeko karinėje aviacijos bazėje.
Karstas ten buvo nešamas kario šeimos, Gynybos ministerijos atstovų ir kariuomenės vadovybės akivaizdoje.
Belgijos gynybos ministerija skelbia, kad po tragedijos teikiama psichologinė pagalba D. Van der Veldeno šeimai ir kolegoms kariuomenėje.
Praėjusią savaitę belgų artilerininkai Pabradės generolo Silvestro Žukausko poligone vykdė minosvaidžių šaudymo pratybas, kurių metu penktadienį ir įvyko tragiškas incidentas.
D. Van der Veldenas buvo sunkiai sužalotas. Į Santaros klinikas nuvežtas belgų karys šeštadienį mirė.
Belgų kontingento kariai tokiu įvykiu iki šiol šokiruoti.
„Vyksta tyrimas. Ir tas tyrimas atsakys mums į klausimus“, – sakė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Viena iš galimų versijų – minosvaidžio sviedinio defektas. Būtent dėl jo įmesta į vamzdį mina galėjo sprogti, kai karys dar nespėjo atsitraukti tinkamu atstumu nuo minosvaidžio. Įprastai mina sprogsta tik nusviesta į reikiamą vietovę.
Belgijos kariai nuo 2017 m. reguliariai dislokuojami Lietuvoje kaip NATO daugianacionalinės kovinės grupės dalis. Šiuo metu Lietuvoje tarnauja apie 200 Belgijos karių.
