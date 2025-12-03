Lietuvoje žuvus belgų kariui, jo kolegos šokiruoti: įvardinta viena tragedijos versijų

Belgijos pareigūnai kartu su lietuviais dėl incidento pradėjo tyrimą.
Lietuvos vadovai, ambasadoriai, NATO sąjungininkų ir Lietuvos kariai šįryt renkasi atiduoti pagarbą savaitgalį Pabradėje sužalotam ir vėliau Santaros klinikose mirusiam Belgijos kariui Danfui Van Der Veldenui.
„Didžiulė užuojauta – žuvusio kario artimiesiems, visai Belgijos tautai“, – komentavo G. Nausėda.
„Liūdna tokiomis aplinkybėmis susirinkti – ir ambasadoriai, ir kariuomenė. Ir man atrodo, kad kiekviena gyvybė yra neįkainojamos vertės“, – sakė ministrė pirmininkė Inga Ruginienė.
„Labai gaila, kad jaunas gyvenimas nutrūksta tokiomis aplinkybėmis. Tačiau tai yra ta kaina, kurią yra pasirengę sumokėti mūsų sąjungininkai“, – tikino prezidentas.
Reikiamai išlydėjo
Išlydėjimo ceremonijai išsirikiavo NATO daugianacionalinės kovinės grupės, taip pat Lietuvos kariai. Stoja tyla.
Netrukus iš šarvojimo salės mirusio kario bičiuliai išneša Van der Veldeno nuotrauką, tarnaujant gautus apdovanojimus ir beretę, Belgijos vėliava apjuostas jo karstas. Lietuvos kariuomenės orkestras kario palaikus išlydi Juozo Naujalio kūriniu „Svajonė“.
22-ejų Van Der Veldenas tarnavo Belgijos Braschato artilerijos batalione maždaug trejus metus. Vadai jį prisimena kaip profesionalų ir motyvuotą. Į Lietuvą Van der Veldenas atvyko praėjusį rugpjūtį su belgų kontingento NATO daugianacionaline kovine grupe.
Praėjusią savaitę belgų artilerininkai Pabradės generolo Silvestro Žukausko poligone vykdė minosvaidžių šaudymo pratybas, kurių metu penktadienį ir įvyko tragiškas incidentas. Van der Veldenas buvo sunkiai sužalotas. Į Santaros klinikas nuvežtas belgų karys šeštadienį mirė. Belgų kontingento kariai tokiu įvykiu iki šiol šokiruoti.
„Vyksta tyrimas. Ir tas tyrimas atsakys mums į klausimus“, – sakė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Viena iš galimų versijų – minosvaidžio sviedinio defektas. Būtent dėl jo įmesta į vamzdį mina galėjo sprogti, kai karys dar nespėjo atsitraukti tinkamu atstumu nuo minosvaidžio. Įprastai mina sprogsta tik nusviesta į reikiamą vietovę.
Van der Veldeno karstas iš Vilniaus kortežu nukeliavo iki Kauno, iš kur lėktuvas palaikus išskraidino į Belgiją. Šiuo metu NATO daugianacionalinėje grupėje Lietuvoje tarnauja apie 200 Belgijos karių.
