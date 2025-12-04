Gripas Lietuvoje jau puola visu mėnesiu per anksti: „Skausmas, viduriavimas būna, kartais pykinimas“

O specialistai ragina nesėdėti rankų sudėjus – imtis visų įmanomų gynybos nuo pavojingų virusinių infekcijų, priemonių. Pirmiausia – skiepų.
Atskubėjusi į Vilniaus rajono polikliniką, Rasa patraukia prie šeimos gydytojo kabineto.
„Tris paras temperatūra labai aukšta buvo. Labai aukšta temperatūra kas penkias valandas ir raumenų skausmai visi“, – savo jauseną apibūdino ji.
Simptomai primena ir gripą, nors daryti testai, kaip sako vilnietė, nepatvirtino nei šios infekcijos, nei koronaviruso.
Tokių pacientų vien poliklinikoje pastarosiomis dienomis apstu. Medikai sako dėl to šiek tiek kaltas ir oras, kai atrodo, virusai ranka pasiekiami, nors yra visiškai nematomi.
Nematomi ir guldo į lovą kiekvieną savaitę vis daugiau pacientų. Užtenka tokiu oru nusičiaudėti šalia esančio žmogaus, ir į virusas oro lašeliniu būdu patenka į organizmą, pridarydamas bėdos ne vienam.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, praėjusią savaitę palyginti su prieš tai buvusia, sergamumas gripu šoktelėjo tris kartus – nuo 500 atvejų 100 tūkst. gyventojų, iki kone 1,5 tūkst. Visu mėnesiu anksčiau ne tik į Lietuvą, o ir į visą Europą atkeliavęs gripas, pasak specialistų, šiemet kitoks.
„Tas pakitimas didesnis nei įprastai kiekvienais metais, tie pokyčiai gali būti siejami su didesniu užkrečiamumu, su galimai sunkesniais atvejais rizikos grupės asmenų tarpe“, – aptarė situaciją NVSC atstovė Greta Gargasienė.
Į ligos patalą gripas pirmiausia guldo, o tada verčia ilgai atsigauti vaikus ir rizikos grupėje esančius žmones.
„Tie atvejai nėra patys lengviausi, nes yra nemažai hospitalizuotų. Praėjusią savaitę iš visų hospitalizuotų buvo tik vaikai“, – praneša G. Gargasienė.
Pikas prognozuojamas sausį
Sergamumo gripu pikas nepasiektas nė vienoje savivaldybėje. Ankstesniais metais pikas fiksuotas vasarį, šiemet specialistai prognozuoja sergamumo gripu kulminaciją sausį. Nors kai kurios sostinės mokyklos jau siunčia prašymus pamokas leisti organizuoti nuotoliu, mat serga ištisos mokinių klasės ar mokytojai.
Gripo simptomai gali priminti bet kokią kitą vadinamą peršalimo ligą. Nors čia pat medikai paantrina, kad gripas kerta ūmiai. Ir skundai pasijutus blogiau ne visada būdingi peršalimo ligoms.
Šį sezoną medikai vis dažniau iš pacientų išgirsta nusiskundimus dėl pilvo skausmų. Nors paaiškėja, kad kamuoja gripas.
„Skausmas, viduriavimas būna, kartais pykinimas būna, kai žmonės apsigauna galvodami, kad kažką suvalgė, apsinuodijo“, – pasakoja šeimos gydytoja Rasa Venskutonienė.
„Kai kuriais atvejais ir didesnis karščiavimas, kai kuriais atvejais ir skausmingas kažkoks sindromas išreikštas“, – kolegę papildė Kauno ligoninės vaikų gydytojas Darius Varaškevičius.
Medikai įspėja, kad skiepas – vienas iš pagrindinių gynybos nuo gripo būdų. Ir nors nuo pačios ligos neapsaugo, bet simptomus ir ligos sudėtingumą – gerokai sušvelnina. Tad į poliklinikas ir ne tik jau skuba daugiau žmonių skiepytis. Vienus atveja baimė stipriai susirgti, kitus – namiškių raginimai:
„Sako, eik skiepytis, nes lakstai po visą „svietą“, tai užkrėsi mane.“
Specialistai sako, kad esą skiepytis reikėtų ne tik nuo gripo, bet ir nuo covido. Ǹors sergamumas juo išsilaiko stabilus, pavojingoji infekcija šį sezoną nusinešė 21 gyvybę.
