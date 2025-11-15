Etiopijoje patvirtintas Marburgo viruso protrūkis

Marburgo virusas yra vienas labiausiai mirtinų žinomų patogenų. Kaip ir Ebola, jis sukelia stiprų kraujavimą, karščiavimą, vėmimą ir viduriavimą. Ligos inkubacinis laikotarpis – 21 diena.
Marburgo virusas, kaip ir Ebola, perduodamas per kontaktą su kūno skysčiais, o mirtingumo rodiklis svyruoja nuo 25 iki 80 procentų.
Iš Etiopijos kilęs Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) pirmininkas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas penktadienį patvirtino, kad pietų Etiopijoje buvo nustatyti mažiausiai devyni ligos atvejai. Dviem dienomis anksčiau Afrikos CDC buvo įspėtas apie įtariamą hemoraginį virusą regione.
Afrikos CDC paskelbė, kad sveikatos apsaugos tarnybos greitai reagavo, kad patvirtintų ir suvaldytų ligos protrūkį Džinkos mieste.
Organizacija bendradarbiaus su Etiopija, kad užtikrintų efektyvų atsaką ir sumažintų viruso paplitimo riziką į kitas valstybes Rytų Afrikoje.
Per Marburgo viruso epidemiją 2025 m. sausį Tanzanijoje mirė 10 žmonių. Epidemija buvo sustabdyta kovo mėnesį.
2024 m. gruodį Ruanda paskelbė sustabdžiusi pirmąją žinomą Marburgo epidemiją šalies istorijoje, nusinešusia 15 gyvybių.
Nuo Marburgo viruso nėra patvirtintos vakcinos ar antivirusinio gydymo. Tačiau skysčių atstatymas per burną arba intraveniniu būdu ir specifinių simptomų gydymas padidina tikimybę, kad pacientai išgyvens.
2024 m. Ruanda išbandė eksperimentinę vakciną iš JAV įsikūrusios organizacijos „Sabin Vaccine Institute“.
