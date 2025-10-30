Vaikus paralyžiuojantis virusas – vis dar gyvas: apsisaugoti galima tik vienu būdu

Nors ši liga daugelyje pasaulio šalių suvaldyta ir praktiškai išnyko, ji vis dar aptinkama aplinkoje kai kuriuose regionuose – šiuo metu poliomielito atvejai fiksuojami Afganistane ir Pakistane. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) teigimu, kol poliomielito viruso cirkuliacija pasaulyje nėra sustabdyta, visos šalys turi išlikti budrios dėl įvežtinės poliomielito rizikos, rašoma pranešime spaudai.
„Praėjusio amžiaus pradžioje ši liga buvo viena labiausiai bauginančių – kasmet paralyžiuodavo šimtus tūkstančių vaikų visame pasaulyje. Dėl plačiai taikomų skiepų poliomielitas daugelyje šalių buvo suvaldytas, o pasaulyje atvejų skaičius sumažėjo net 99 proc. Lietuvoje paskutinis poliomielito atvejis registruotas 1972 metais“, – pasakoja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Balaišienė.
Užsikrečiama nuo sergančio žmogaus
Poliomielitu dažniausiai suserga vaikai iki penkerių metų, tačiau šia liga gali užsikrėsti bet kokio amžiaus neskiepyti asmenys. Virusas plinta nuo žmogaus žmogui, daugiausia per užsikrėtusio žmogaus fekalijomis užterštas rankas, maistą ar vandenį, ypač prastų sanitarinių sąlygų vietovėse.
Poliomielito virusai dauginasi žarnyne, jie gali patekti į nervų sistemą ir sukelti sunkias pasekmes, tokias kaip paralyžius ar mirtį.
Dauguma užsikrėtusiųjų ligos simptomų nejaučia, apie 25 proc. patiria lengvus požymius – karščiavimą, galvos skausmą, pykinimą ar viduriavimą. Mažiau nei 1 proc. atvejų liga pereina į sunkią formą, sukeliančią ūmų vangų paralyžių, kuris gali būti negrįžtamas ir lemti mirtį dėl kvėpavimo raumenų pažeidimo.
Skiepai – efektyviausia apsauga
Vienintelė patikima apsauga nuo poliomielito – skiepai, kurie išlieka pagrindinė šios ligos prevencijos priemonė ir yra pasaulinės kovos su poliomielitu sėkmės raktas. Skiepai ne tik saugo asmenį, bet ir padeda išlaikyti kolektyvinį imunitetą bendruomenėje.
„Kad Lietuvoje neatsirastų vietinių poliomielito atvejų, nuo šios ligos turi būti paskiepyta daugiau nei 90 proc. žmonių, taip pat turime užtikrinti imigrantų iš endeminių šalių bei vietinių gyventojų, vykstančių į endemines teritorijas, skiepijimą“, – atkreipia dėmesį NVSC vyriausioji specialistė.
Pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, nuo poliomielito skiepijami 2, 4, 6, 18 mėnesių ir 6–7 metų amžiaus vaikai. Penkios šios vakcinos dozės reikalingos tam, kad susidarytų pakankamas imunitetas ir vaikai nesusirgtų, jei turėtų kontaktą su virusu. NVSC duomenimis, skiepijimo nuo poliomielito (1 metų amžiaus vaikų) apimtys kasmet mažėja – 2021 m. siekė 90,05 proc., 2022 m. – 90,00 proc., 2023 m. – 90,01 proc., o 2024 m. – 88,82 proc.
Poliomielito viruso cirkuliacija pasaulyje rodo, kad liga vis dar egzistuoja, todėl net ir pasiekę gerus skiepijimo rezultatus, negalime prarasti budrumo. Kiekvienas nepaskiepytas vaikas – tai potenciali galimybė virusui grįžti.