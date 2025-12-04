Skaudi žinia: mirė gerbiamas Lietuvos gydytojas

Gydytojas ortopedas-traumatologas A. Čebatorius Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje dirbo net 53-ejus metus.
Atsisveikinimas su gydytoju Algimantu Čebatoriumi
Atsisveikinti su juo bus galima laidojimo namuose „Skausmo užuovėja“, 1-oje salėje (Rūtų g. 65 Alytus), gruodžio 5 d. (penktadienį), nuo 14 val.
Urna išnešama gruodžio 6 dieną (šeštadienį), 10:30 val.
Šv. Mišios už velionį bus aukojamos šeštadienį, 11 val., Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčioje.
Velionis bus laidojamas Druskininkų miesto senosiose kapinėse.
Artimieji prašo pagerbti Algimanto atminimą dviem gėlių žiedais.
