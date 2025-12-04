 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Skaudi žinia: mirė gerbiamas Lietuvos gydytojas

2025-12-04 09:20 / šaltinis: AlytusPlius
2025-12-04 09:20

Alytaus medikų bendruomenėje – skaudi netektis. Amžinybėn iškeliavo ilgametis Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės gydytojas Algimantas Čebatorius. 

Netektis (nuotr. 123rf.com)

Alytaus medikų bendruomenėje – skaudi netektis. Amžinybėn iškeliavo ilgametis Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės gydytojas Algimantas Čebatorius. 

1

Gydytojas ortopedas-traumatologas A. Čebatorius Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje dirbo net 53-ejus metus.

Atsisveikinimas su gydytoju Algimantu Čebatoriumi

Atsisveikinti su juo bus galima laidojimo namuose „Skausmo užuovėja“, 1-oje salėje (Rūtų g. 65 Alytus), gruodžio 5 d. (penktadienį), nuo 14 val.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Urna išnešama gruodžio 6 dieną (šeštadienį), 10:30 val.

Šv. Mišios už velionį bus aukojamos šeštadienį, 11 val., Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčioje. 

Velionis bus laidojamas Druskininkų miesto senosiose kapinėse. 

Artimieji prašo pagerbti Algimanto atminimą dviem gėlių žiedais. 

