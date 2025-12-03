Avarija Vilniuje: „Audi“ vairuotojas perėjoje nubloškė paspirtukininką – jis išvežtas į ligoninę

Avarija nutiko Linkmenų ir Lvivo gatvių sankryžoje. O dėl stipraus smūgio paspirtukininkas buvo išvežtas į ligoninę. Pirminiais duomenimis, per avariją jam išniro petis.
Sankryža įvykio vietoje yra kontroliuojama šviesoforų.
Pirminiais duomenimis, įvykio metu ir paspirtukininkui, ir „Audi“ vairuotojui degė žalia šviesa, tad vairuotojas turėjo praleisti paspirtukininką, kuris perėją galėjo kirsti nenulipęs nuo paspirtuko dėl einančio dviračių tako.
Visgi, pasak „Audi“ vairuotojo, paspirtukininkas į perėją įvažiavo apie 60 km/h greičiu, todėl vyro su paspirtuku nebuvo įmanoma laiku pamatyti.
Šiuo metu vietoje eismas yra šiek tiek apsunkintas.
