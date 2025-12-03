 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Avarija Vilniuje: „Audi“ vairuotojas perėjoje nubloškė paspirtukininką – jis išvežtas į ligoninę

2025-12-03 15:59 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-03 15:59

Trečiadienio popietę Vilniuje „Audi" vairuotojas partrenkė paspirtukininką. Pastarasis išvežtas į ligoninę. 

Avarija Vilniuje – „Audi“ partrenkė paspirtukininką (nuotr. Broniaus Jablonsko)
7

Trečiadienio popietę VilniujeAudi“ vairuotojas partrenkė paspirtukininką. Pastarasis išvežtas į ligoninę. 

22

Avarija Vilniuje – „Audi“ partrenkė paspirtukininką
Avarija Vilniuje – „Audi" partrenkė paspirtukininką

Avarija nutiko Linkmenų ir Lvivo gatvių sankryžoje. O dėl stipraus smūgio paspirtukininkas buvo išvežtas į ligoninę. Pirminiais duomenimis, per avariją jam išniro petis. 

Sankryža įvykio vietoje yra kontroliuojama šviesoforų.  

Pirminiais duomenimis, įvykio metu ir paspirtukininkui, ir „Audi“ vairuotojui degė žalia šviesa, tad vairuotojas turėjo praleisti paspirtukininką, kuris perėją galėjo kirsti nenulipęs nuo paspirtuko dėl einančio dviračių tako.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi, pasak „Audi“ vairuotojo, paspirtukininkas į perėją įvažiavo apie 60 km/h greičiu, todėl vyro su paspirtuku nebuvo įmanoma laiku pamatyti. 

Šiuo metu vietoje eismas yra šiek tiek apsunkintas. 

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
Ruslan7
Ruslan7
2025-12-03 16:18
Paspirtukininkai laksto labai greitai. Nežinau koks greitis buvo, reikia neleisti kirsti perėjos nenulipus. Kaip paspirtukininkams, taip ir dviratininkams.
Atsakyti
Vadas
Vadas
2025-12-03 16:42
Lietuvoje beveik ne vienas paspirtukininkas ar dviratininkas nesupranta žodžių,,peščiujų perėja"! O rekšmė jų tokia-nulipk asile(sory už tokį žodį,bet jis tinkamas) nuo dviračio ar paspirtuko ir eik su jo PEŠKOM!) jei nori buti gyvas ir nesužeistas. Viskas.
Atsakyti
KET
KET
2025-12-03 16:58
59.

KEISTA:

2021 09 15 nutarimu Nr. 744 (nuo 2022 01 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-19691)



59. Dviračio vairuotojas, artėdamas prie vietos, kur reikia kirsti važiuojamąją dalį, visais atvejais privalo sumažinti važiavimo greitį ir gali tęsti judėjimą tik įsitikinęs, kad važiuoti saugu.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (22)
