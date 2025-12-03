Lietuvės šuo staiga įlindo į urvą: tai, kas vyko toliau, palieka be žado

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, vakar ugniagesiai gelbėtojai skubėjo gelbėti į bėdą patekusį šuniuką.
Ugniagesiai gelbėtojai iš urvo ištraukė įstrigusį šunį
Į urvą po medžio šaknimis prie Vilnelės įlindęs šuo neišlindo daugiau kaip 40 minučių – šeimininkė ėmė jaudintis, bet nepasimetė ir iškvietė pagalbą.
Ugniagesiai gelbėtojai Saulius Lukštas ir Mantas Norvilas padėjo ištraukti šunelį, kuris buvo užsikabinęs už medžio šaknies, ir saugiai sugrąžino jį į šeimininkės rankas.
„Vakar į bėdą patekusiam šuniukui į pagalbą atskubėjo ugniagesiai gelbėtojai.
Pagalbą iškvietė šuns šeimininkė, kuri sunerimo, kai vaikščiojant lauke jos augintinis įlindo į urvą ir daugiau kaip 40 minučių iš jo nebeišlindo.
Į įvykio vietą atvykęs Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 6-osios komandos pirmos budinčios pamainos ugniagesys Saulius Lukštas pasakojo, kad taksas – medžioklinis šuo, tad greičiausiai užuodė bebrus ir įlindo į jų urvą po medžiu prie Vilnelės. Šunelis vilkėjo megztuką ir buvo su „petnešomis“, todėl tikėtina, kad jis užstrigo už šaknų ir nebegalėjo pajudėti.
„Urvas buvo po medžio šaknimis, šalia upės, tad iš pradžių su kastuvu praplatinome angą, pro kurią taksas įlindo. Pamatėme, kad jis užsikabinęs už medžio šaknies. Kad šunelio nesužeistume, toliau kasėme urvą rankomis ir atsargiai jį išlaisvinome“, – pasakojo S. Lukštas.
Paklaustas, ar šuo priešinosi, ugniagesys šypsojosi – taksas buvęs ramus, o patekęs į šeimininkės glėbį džiaugėsi kaip ir ji pati.
Ugniagesiui S. Lukštai, dirbančiam jau penkerius metus, tai buvo pirmoji tokia gelbėjimo operacija, kupina įtampos, emocijų ir sėkmingos pabaigos.
Kartu su juo šuniuko gelbėjimo operacijoje dalyvavo Vilniaus PGV 6-osios komandos ugniagesys gelbėtojas Mantas Norvilas“, – dalijosi Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.
