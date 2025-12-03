 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Lietuvės šuo staiga įlindo į urvą: tai, kas vyko toliau, palieka be žado

2025-12-03 15:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 15:05

Savo augintinį, taksų veislės šunį, pavedžioti Vilniuje išėjusi moteris jam staiga įlindus į urvą ir neišlindus ilgą laiką kreipėsi pagalbos į ugniagesius gelbėtojus – vienam iš šunį padėjusių gelbėti ugniagesių tokia patirtis buvo pirmoji gyvenime.

Taksai (nuotr. SCANPIX)

Savo augintinį, taksų veislės šunį, pavedžioti Vilniuje išėjusi moteris jam staiga įlindus į urvą ir neišlindus ilgą laiką kreipėsi pagalbos į ugniagesius gelbėtojus – vienam iš šunį padėjusių gelbėti ugniagesių tokia patirtis buvo pirmoji gyvenime.

REKLAMA
3

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, vakar ugniagesiai gelbėtojai skubėjo gelbėti į bėdą patekusį šuniuką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ugniagesiai gelbėtojai iš urvo ištraukė įstrigusį šunį

Į urvą po medžio šaknimis prie Vilnelės įlindęs šuo neišlindo daugiau kaip 40 minučių – šeimininkė ėmė jaudintis, bet nepasimetė ir iškvietė pagalbą.

REKLAMA
REKLAMA

Ugniagesiai gelbėtojai Saulius Lukštas ir Mantas Norvilas padėjo ištraukti šunelį, kuris buvo užsikabinęs už medžio šaknies, ir saugiai sugrąžino jį į šeimininkės rankas.

REKLAMA

„Vakar į bėdą patekusiam šuniukui į pagalbą atskubėjo ugniagesiai gelbėtojai.

Pagalbą iškvietė šuns šeimininkė, kuri sunerimo, kai vaikščiojant lauke jos augintinis įlindo į urvą ir daugiau kaip 40 minučių iš jo nebeišlindo.

Į įvykio vietą atvykęs Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 6-osios komandos pirmos budinčios pamainos ugniagesys Saulius Lukštas pasakojo, kad taksas – medžioklinis šuo, tad greičiausiai užuodė bebrus ir įlindo į jų urvą po medžiu prie Vilnelės. Šunelis vilkėjo megztuką ir buvo su „petnešomis“, todėl tikėtina, kad jis užstrigo už šaknų ir nebegalėjo pajudėti.

REKLAMA
REKLAMA

„Urvas buvo po medžio šaknimis, šalia upės, tad iš pradžių su kastuvu praplatinome angą, pro kurią taksas įlindo. Pamatėme, kad jis užsikabinęs už medžio šaknies. Kad šunelio nesužeistume, toliau kasėme urvą rankomis ir atsargiai jį išlaisvinome“, – pasakojo S. Lukštas.

Paklaustas, ar šuo priešinosi, ugniagesys šypsojosi – taksas buvęs ramus, o patekęs į šeimininkės glėbį džiaugėsi kaip ir ji pati.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ugniagesiui S. Lukštai, dirbančiam jau penkerius metus, tai buvo pirmoji tokia gelbėjimo operacija, kupina įtampos, emocijų ir sėkmingos pabaigos.

Kartu su juo šuniuko gelbėjimo operacijoje dalyvavo Vilniaus PGV 6-osios komandos ugniagesys gelbėtojas Mantas Norvilas“, – dalijosi Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų