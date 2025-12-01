Pamačiusi, ką policija daro Katedros aikštėje, vilnietė griebė telefoną: negalėjo patikėti

Įraše buvo džiaugiamasi, kad pareigūnai skuba padėti ne tik sulaukę iškvietimo, bet ir kasdieninėse situacijose.
Pasidžiaugė pareigūnų darbu
Socialiniame tinkle „Facebook“ Vilniaus apskrities policija pasidalijo įrašu, kuriame užfiksuoti pareigūnai gelbėja į bėdą papuolusį pilietį nustojus važiuoti jo automobiliui.
Veiksmas vyko judrioje gatvėje prie pat Katedros aikštės, o į pagalbą suskubę pareigūnai padėjo žmogui pakrauti jo automobilio akumuliatorių.
„Dalinamės pilietės užfiksuotu momentu, kuris primena, kad pareigūnų darbas – tai ne tik iškvietimai, bet ir kasdieniai žmogiški gestai.
Kalba neredaguota:
„Noriu nuoširdžiai padėkoti policijos pareigūnui, kurį šiandien, lapkričio 27 d., apie 17 val., mačiau teikiant pagalbą vairuotojui prie Katedros. Praeidama sustojau akimirkai ir stebėjau, kaip pareigūnas geranoriškai padėjo užstrigusiam automobiliui.
Buvo labai malonu matyti tokį žmogišką ir nuoširdų gestą. Tai tikrai sukėlė šypseną ir paliko gerą įspūdį. Tokios akimirkos primena, kad policijos pareigūnai kasdien daro daug daugiau, nei dažnai pamato visuomenė.
Ačiū už jūsų profesionalumą ir rūpestį žmonėmis ne tik kai yra iškvietimas!““, – buvo rašoma įraše.
