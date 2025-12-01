 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pamačiusi, ką policija daro Katedros aikštėje, vilnietė griebė telefoną: negalėjo patikėti

2025-12-01 13:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-01 13:20

Socialiniuose tinkluose pradėjo plisti įrašas, kuriame vilnietė užfiksavo, kaip policijos pareigūnai šalia Katedros aikštės padeda į bėdą papuolusiam piliečiui „prikurti“ automobilį.

Katedra, policija (nuotr. Lukas Balandis/BNS, BNS)

Socialiniuose tinkluose pradėjo plisti įrašas, kuriame vilnietė užfiksavo, kaip policijos pareigūnai šalia Katedros aikštės padeda į bėdą papuolusiam piliečiui „prikurti“ automobilį.

REKLAMA
3

Įraše buvo džiaugiamasi, kad pareigūnai skuba padėti ne tik sulaukę iškvietimo, bet ir kasdieninėse situacijose.

Pasidžiaugė pareigūnų darbu

Socialiniame tinkle „Facebook“ Vilniaus apskrities policija pasidalijo įrašu, kuriame užfiksuoti pareigūnai gelbėja į bėdą papuolusį pilietį nustojus važiuoti jo automobiliui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Veiksmas vyko judrioje gatvėje prie pat Katedros aikštės, o į pagalbą suskubę pareigūnai padėjo žmogui pakrauti jo automobilio akumuliatorių.

REKLAMA
REKLAMA

„Dalinamės pilietės užfiksuotu momentu, kuris primena, kad pareigūnų darbas – tai ne tik iškvietimai, bet ir kasdieniai žmogiški gestai.

REKLAMA

Kalba neredaguota:

„Noriu nuoširdžiai padėkoti policijos pareigūnui, kurį šiandien, lapkričio 27 d., apie 17 val., mačiau teikiant pagalbą vairuotojui prie Katedros. Praeidama sustojau akimirkai ir stebėjau, kaip pareigūnas geranoriškai padėjo užstrigusiam automobiliui.  

Buvo labai malonu matyti tokį žmogišką ir nuoširdų gestą. Tai tikrai sukėlė šypseną ir paliko gerą įspūdį. Tokios akimirkos primena, kad policijos pareigūnai kasdien daro daug daugiau, nei dažnai pamato visuomenė.

Ačiū už jūsų profesionalumą ir rūpestį žmonėmis ne tik kai yra iškvietimas!““, – buvo rašoma įraše.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų