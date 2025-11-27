 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Ryte į laiptinę išėję alytiškiai tokio reginio išvysti nesitikėjo: parodė visiems

2025-11-27 07:45 / šaltinis: AlytusPlius
2025-11-27 07:45

Alytuje esančio daugiabučio gyventojų šįryt laukė nemaloni staigmena: suremontuotos ir tvarkingos laiptinės sienos buvo subjaurotos juodais ir sidabrinės spalvos dažais. Dėl šio įvykio kreiptasi ir į Alytaus policijos pareigūnus.

Policija kreipiasi į laiptinėse laikančius 1 daiktą: siunčia svarbią žinią (tv3.lt koliažas)

Alytuje esančio daugiabučio gyventojų šįryt laukė nemaloni staigmena: suremontuotos ir tvarkingos laiptinės sienos buvo subjaurotos juodais ir sidabrinės spalvos dažais. Dėl šio įvykio kreiptasi ir į Alytaus policijos pareigūnus.

REKLAMA
4

„Apie 7 val. ryto besikreipęs vyras pranešė, kad naktį viename iš namo aukštų laiptinės sienos ir jo durys buvo apipieštos juodais dažais. Po poros valandų apie šį įvykį pranešė ir dar viena gyventoja“,  – sakė Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos skyriaus vedėja Kristina Janulevičienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Subjaurojo laiptinę

Ant dažais išpieštų sienų matomi įvairūs užrašai ne lietuvių kalba, necenzūrinės leksikos žodžiai, tam tikri ženklai ir kt.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak policijos atstovės, pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal BK 187 str. (turto sunaikinimas ar sugadinimas) ir BK 170 str. (kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę).

„Laiptinė graži, išdažyta, o šitaip subjaurojo. „Putin“ parašyta ir kitokie žodžiai. Nežinia, kas čia ką nori pasakyti tokiais būdais. Buvo policija, bet, man regis, kai išvažiavo pareigūnai, tų užrašų dar daugiau atsirado“, – pasakojo sutiktas gyventojas. 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
gustas
gustas
2025-11-27 08:02
...mūsų tolerancijos vaisiai...
Atsakyti
dešimtokė
dešimtokė
2025-11-27 08:57
Čia geri chuliganai pasidarbavo - matote, juk užrašai antirusiški. Tie kur skundžiasi, turbūt yra vatnikai. Žinoma, ironizuoju.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų