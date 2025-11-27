Ryte į laiptinę išėję alytiškiai tokio reginio išvysti nesitikėjo: parodė visiems

„Apie 7 val. ryto besikreipęs vyras pranešė, kad naktį viename iš namo aukštų laiptinės sienos ir jo durys buvo apipieštos juodais dažais. Po poros valandų apie šį įvykį pranešė ir dar viena gyventoja“, – sakė Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos skyriaus vedėja Kristina Janulevičienė.
Subjaurojo laiptinę
Ant dažais išpieštų sienų matomi įvairūs užrašai ne lietuvių kalba, necenzūrinės leksikos žodžiai, tam tikri ženklai ir kt.
Pasak policijos atstovės, pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal BK 187 str. (turto sunaikinimas ar sugadinimas) ir BK 170 str. (kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę).
„Laiptinė graži, išdažyta, o šitaip subjaurojo. „Putin“ parašyta ir kitokie žodžiai. Nežinia, kas čia ką nori pasakyti tokiais būdais. Buvo policija, bet, man regis, kai išvažiavo pareigūnai, tų užrašų dar daugiau atsirado“, – pasakojo sutiktas gyventojas.
