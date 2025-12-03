Stanislava ir Vitoldas susituokę jau 50 metų: išdavė 1 auksinį patarimą

Ponia Stanislava kilusi iš Vaitiešiūnų kaimo, o jos vyras iš Baltarusijos (kaimas už sienos Varėnos apylinkėse). Jiedu susipažino Vilniuje: būsima nuotaka dirbo, o jos išrinktasis studijavo.
Pažintis buvo lemtinga ir išpranašavo, jog jaunuoliai sukurs šeimą. Tačiau niekas negalėjo net pagalvoti, kad jų santuokai gali kliudyti gamta, rašoma Šalčininkų rajono savivaldybės pranešime.
Vestuvių dieną nuotakos suknele pasipuošusi ponia Stanislava galvojo, kad nesulauks jauniklio ir jį lydinčio pulko. Už lango dangus maišėsi su žeme, o kitame kambaryje giminaičiai šnibždėjosi, kad Vitoldui nepavyks atvažiuoti.
Tačiau gerų žmonių pagalba buvo stipresnė už gamtos išdaigas. Neužilgo ponia Stanislava išgirdo atvažiuojančio traktoriaus variklio garsą, traktorius tempė vestuvininkų autobusą! Jaunikis atvažiavo!
Jaunieji, piršliai, pabroliai ir pamergės nuvyko į Turgelių bažnyčią. Dar spėjo! Tačiau nespėjo nuvažiuoti iki fotoateljė, pavėlavo, tad ir vestuvių nuotraukų pora neturi.
Jubiliatai prisimena, kad jų vestuvėms pamergės puošėsi vienodomis rožinėmis suknelėmis su žirneliais, tačiau iki šių dienų ponas Vitoldas vis juokauja, kam gi to tada reikėjo. Sekmadienį, kitą vestuvių dieną, visam pulkui ir svečiams reikėjo pasiekti jaunojo tėviškę, ir vėl reikėjo tempti autobusą!
Atšventė auksinių vestuvių metines
Stanislava ir Vitoldas Kucharevičiai visada didele vertybe laikė darbštumą. Daug jėgų dėjo statydami Jašiūnuose namus, jis dirbo agronomu, ji – kavinėje. Porai gimė du sūnūs, padovanoję seneliams keturias anūkes. Ponia Stanislava neslepia, kad visa šeima yra labai draugiška ir vieninga, o abi marčios turi auksines rankas.
„Mūsų santuokinio gyvenimo pradžia buvo ne tokia kaip tikėjomės, tačiau visgi ji buvo šviesi. Taip ir visas gyvenimas praėjo: buvo įvairių akimirkų, tačiau tamsą visada keičia šviesa. Pasižiūri vienas į kitą, nusišypsai, atleidi ir eini toliau“, – sako Stanislava Kucharevič.
Poros darbštumas ir po 50-ies bendro gyvenimo metų neišgaravo. Jiedu augina daržoves, o namų valdą puošia gausybė gėlių.
Auksinių vestuvių proga jubiliatų atvyko pasveikinti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjos pavaduotoja Galina Rogoža ir Jašiūnų seniūnijos seniūno pavaduotoja Regina Tetianec. Kucharevičiams įteikta dovana ir Šalčininkų rajono mero Zdzislavo Palevičiaus sveikinimo laiškas.
„50 metų drauge – tai ištikimybės, kantrybės ir tikros meilės mokykla, kurioje mokėtės ne iš vadovėlių, o iš kasdienybės. Jūsų kelias – tai istorija, kurios pavyzdys veda į priekį.
Linkime, kad Jūsų bendro gyvenimo dienos būtų kupinos sveikatos, bendro juoko, šeimos šurmulio ir jaukių akimirkų“, - sveikindama Kucharevičius kalbėjo Galina Rogoža.
Sveikiname Stanislavą ir Vitoldą Kucharevičius auksinių vestuvių proga ir linkime, kad jokios pūgos ir lijundros nesutrukdytų Jums pasiekti tikslą.
Šaltinis: Šalčininkų rajono savivaldybė
