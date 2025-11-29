Su žmona pasimylėti nesutikęs vyras tokio aršumo nesitikėjo: teko kviesti tarnybas

Incidentas įvyko šeimos namuose Blantyre, Lanarkšyre. Rimtai sužalotas vyras buvo skubiai išvežtas į ligoninę, rašoma dailystar.co.uk.
Vyrui nesutikus pasimylėti, jį sužalojo
55 metų Sharon Irvine supyko ant savo vyro Davido, kai jis nesutiko pasimylėti, ir jį sužalojo. Įvykio metu ji sugriebė vyro kapšelį, traukė jį ir suspaudė sėklides, dėl ko vyrui prasidėjo kraujavimas. Po to ji pati kreipėsi į policiją ir pranešė apie įvykį.
Davidui buvo suteikta skubi medicininė pagalba – jam buvo susiūta sužalota vieta, tačiau jis atsisakė bendradarbiauti su policija. Nepaisant incidento, pora, gyvenanti kartu 14 metų, išliko kartu.
Hamiltono šerifo teisme Sharon pripažino kaltę dėl sunkaus kūno sužalojimo. Prokurorės pavaduotoja Sinead Corrigan nurodė, kad kaltinamoji apie 17.30 val. pati susisiekė su policija ir pranešė apie incidentą, patvirtindama, kad prasidėjo kraujavimas.
Advokatas Andy Ilesas teigė, kad Sharon gailisi dėl savo veiksmų ir visko, kas įvyko tą naktį.
Šerifas Kevinas McCallumas KC paskyrė moteriai vienerių metų priežiūrą ir nurodė kreiptis pagalbos dėl priklausomybės alkoholiui.
Šerifas pabrėžė: „Jūsų vyras patyrė rimtą sužalojimą, tačiau, laimei, pasveiko. Turiu į tai žiūrėti rimtai, tačiau skirti griežtesnę bausmę šiuo atveju nebūtų teisinga.“
Prokurorai neprašė išduoti draudimo artintis ar smurto orderio, nes pats Davidas pranešė, kad to nenori. Pora nusprendė įvykio viešai nekomentuoti.
