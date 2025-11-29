 
Kalendorius
Lapkričio 29 d., šeštadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Santykiai

Su žmona pasimylėti nesutikęs vyras tokio aršumo nesitikėjo: teko kviesti tarnybas

2025-11-29 20:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-29 20:20

Moteris, supykusi ant vyro, kad šis nesutiko mylėtis, sužalojo jį ir vėliau iškvietė policiją.

Policija, asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Moteris, supykusi ant vyro, kad šis nesutiko mylėtis, sužalojo jį ir vėliau iškvietė policiją.

REKLAMA
0

Incidentas įvyko šeimos namuose Blantyre, Lanarkšyre. Rimtai sužalotas vyras buvo skubiai išvežtas į ligoninę, rašoma dailystar.co.uk.

Vyrui nesutikus pasimylėti, jį sužalojo

55 metų Sharon Irvine supyko ant savo vyro Davido, kai jis nesutiko pasimylėti, ir jį sužalojo. Įvykio metu ji sugriebė vyro kapšelį, traukė jį ir suspaudė sėklides, dėl ko vyrui prasidėjo kraujavimas. Po to ji pati kreipėsi į policiją ir pranešė apie įvykį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Davidui buvo suteikta skubi medicininė pagalba – jam buvo susiūta sužalota vieta, tačiau jis atsisakė bendradarbiauti su policija. Nepaisant incidento, pora, gyvenanti kartu 14 metų, išliko kartu.

REKLAMA
REKLAMA

Hamiltono šerifo teisme Sharon pripažino kaltę dėl sunkaus kūno sužalojimo. Prokurorės pavaduotoja Sinead Corrigan nurodė, kad kaltinamoji apie 17.30 val. pati susisiekė su policija ir pranešė apie incidentą, patvirtindama, kad prasidėjo kraujavimas.

REKLAMA

Advokatas Andy Ilesas teigė, kad Sharon gailisi dėl savo veiksmų ir visko, kas įvyko tą naktį.

Šerifas Kevinas McCallumas KC paskyrė moteriai vienerių metų priežiūrą ir nurodė kreiptis pagalbos dėl priklausomybės alkoholiui.

Šerifas pabrėžė: „Jūsų vyras patyrė rimtą sužalojimą, tačiau, laimei, pasveiko. Turiu į tai žiūrėti rimtai, tačiau skirti griežtesnę bausmę šiuo atveju nebūtų teisinga.“

Prokurorai neprašė išduoti draudimo artintis ar smurto orderio, nes pats Davidas pranešė, kad to nenori. Pora nusprendė įvykio viešai nekomentuoti.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų