  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Mirė ikoniška aktorė: priežastis verčia sunerimti

2025-12-04 09:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 09:55

Sulaukusi 89 metų mirė aktorė Sandra Caron. Liūdną žinią pranešė Sandros vyro sūnus iš pirmosios santuokos.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

0

Nuo 1985 m. Sandra buvo ištekėjusi už amerikiečių aktoriaus Briano Greene'o, su kuriuo gyveno Londone, kol 2015 m. persikėlė į Los Andželą, rašoma „The Sun“.

Jie neturėjo bendrų vaikų, bet Marcas, vienas iš Briano sūnų iš ankstesnių santykių, pranešė liūdną žinią apie Sandrą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis sakė: „Sandra mirė Cedars Sinai medicinos centre 2025 m. rugsėjo 1 d. dėl natūralių priežasčių po maždaug 6 savaičių ligoninėje dėl problemų, susijusių su dideliu svorio kritimu.

Svarbūs vaidmenys

Aktorė pasirodė 1969 m. filme „Carry On Camping“ kartu su artima drauge Barbara Windsor – ikoniškoje mankštos scenoje, kurioje nuskrenda liemenėlė.

Ji taip pat vaidino originalioje „Channel 4“ žaidimo šou „The Crystal Maze“, kurį vedė Richard O’Brien, serijoje.

Nuo 1990 iki 1993 m. Sandra vaidino geranorišką būrėją Mumsie. Trečioje serijoje ji vaidino tetą Sabriną.

Paskutinis Sandros vaidmuo buvo 1995 m. serialo „Agony Again“ epizodas, kuriame vaidino jos ilgametė draugė Maureen Lipman.

Sandra buvo jaunesnioji dainininkės, televizijos ir radijo žvaigždės Almos Cogan sesuo. 1991 m. „Bloomsbury“ išleido Sandros pripažintą knygą apie savo seserį „Alma Cogan: The Girl With The Laugh In Her Voice“.

