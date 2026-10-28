Siaubinga nelaimė: Ispanijoje susidūrė 2 traukiniai, žuvo 39 žmonės

Avarija įvyko apie 9 val. ryto tarp Los Yebeneso ir Urdos miestelių Toledo provincijoje.
Susidūrė valstybinio vežėjo „Renfe“ traukinys, važiavęs iš Madrido į Seviliją, ir priešinga kryptimi judėjęs privataus operatoriaus „Iryo“ traukinys.
⚠️ Accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda. 🔴 Se encuentra interrumpida la circulación entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía. 🔁 Habilitados cambios y anulaciones gratuitos para todos los trenes afectados.REKLAMAREKLAMA— InfoRenfe (@Inforenfe) October 28, 2026
Žuvo 39 žmonės
Portalas ABC skelbia, kad, liudininkų teigimu, per avariją nukentėjo daug žmonių.
Pranešama, kad traukiniai taip pat nuvažiavo nuo pylimo.
Per avariją žuvo mažiausiai 39 žmonės, „Sky News“ pranešė vietos valdžia.
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