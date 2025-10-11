Sebastienas Lecornu žada formuoti Prancūzijos vyriausybę, kuri būtų laisva nuo partijų kovų

„Atliksiu savo pareigą ir nekelsiu problemų“, – pažadėjo S. Lecornu.
Penktadienį Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) šalies premjeru vėl paskyrė S. Lecornu, praėjus keturioms dienoms po to, kai šis paskelbė apie savo atsistatydinimą.
39-erių S. Lecornu pirmadienį atsistatydino praėjus vos 14 valandų po to, kai buvo pristatyta jo ministrų kabineto sudėtis ir buvo suplanuotas jo pirmasis vyriausybės posėdis.
Pirmą kartą šiose pareigose jis išbuvo mažiau nei vieną mėnesį.
Premjeru jis vėl paskirtas tuo metu, kai Prancūzija susiduria su politine ir parlamentine aklaviete dėl nesutarimų dėl biudžeto išlaidų mažinimo ir augančios valstybės skolos.
Manoma, kad E. Macronas, dar kartą paskirdamas S. Lecornu ministru pirmininku, siekia išsaugoti savo prezidento postą.
Prancūzija atsidūrė politinėje aklavietėje po to, kai pernai vasarą E. Macronas paskelbė pirmalaikius parlamento rinkimus, tikėdamasis sustiprinti savo valdžią. Tačiau po rinkimų politinė įtampa šalyje dar labiau išaugo, nes daugiau vietų parlamente iškovojo kraštutiniai dešinieji.
Šeštadienį S. Lecornu pabrėžė, kad neturi jokios iš anksto paruoštos darbotvarkės, o, pasak jo, visos diskusijos dėl pasipiktinimą keliančių klausimų, įskaitant pensijų sistemos reformą, yra įmanomos.
