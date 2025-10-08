Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Atsistatydinęs Prancūzijos premjeras mano, kad vyriausybės krizę įmanoma išspręsti be naujų rinkimų

2025-10-08 15:13 / šaltinis: ELTA
2025-10-08 15:13

Atsistatydinęs Prancūzijos premjeras Sébastienas Lecornu po pirmųjų pokalbių su partijomis tikisi, kad vyriausybės krizė bus išspręsta be naujų rinkimų.

Prancūzijos gynybos ministras Sebastienas Lecornu (nuotr. SCANPIX)

Atsistatydinęs Prancūzijos premjeras Sébastienas Lecornu po pirmųjų pokalbių su partijomis tikisi, kad vyriausybės krizė bus išspręsta be naujų rinkimų.

0

Yra bendras noras iki metų pabaigos priimti biudžetą, sakė jis trečiadienį Paryžiuje. Tai esą tolina perspektyvą paleisti parlamentą.

Dabar S. Lecornu dėl krizės sprendimo tarsis su socialistais. Jis ketina susitikti su kairiosios stovyklos partijomis, „jog pažiūrėtų, kokių nuolaidų jos reikalauja iš kitų politinių grupių, kad užtikrintų šį stabilumą, ir kokių nuolaidų jos pasirengusios daryti pačios, nes aš supratau, kad ir jos norėtų, kad Prancūzija dar šiais metais priimtų biudžetą“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienį atsistatydinusiam premjerui pavedė iki trečiadienio vakaro su partijomis tartis dėl išeities iš krizės. S. Lecornu teigė esąs įsitikinęs, kad jam tai pavyks.

„Akivaizdu, kad šis sunkus laikas, ši krizė yra ir atsakomybės laikas. Per jį tikiuosi rasti virtinę sprendimų, kuriuos šįvakar galėsiu pristatyti valstybės vadovui“, – sakė S. Lecornu.

S. Lecornu atsistatydino praėjus vos 14 valandų po to, kai paskelbė savo naujosios vyriausybės sudėtį ir popiet turėjo surengti pirmąjį kabineto posėdį. 

27 dienas trukusi premjero S. Lecornu kadencija buvo trumpiausia iš visų vyriausybės vadovų, kada nors dirbusių šiuolaikinėje Prancūzijoje.

