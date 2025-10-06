Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prancūzijos prezidentas atsistatydinančio premjero prašo iki trečiadienio parengti „stabilumo“ planą

2025-10-06 20:08 / šaltinis: BNS
2025-10-06 20:08

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas atsistatydinančiam ministrui pirmininkui Sebastienui Lecornu  pirmadienį pavedė per dvi dienas parengti šalies „stabilumo“ planą, pranešė prezidentūra.

Macronas ragina NATO numušti Rusijos dronus: „Padarysime tai, ką turime padaryti“ (nuotr. SCANPIX)

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas atsistatydinančiam ministrui pirmininkui Sebastienui Lecornu  pirmadienį pavedė per dvi dienas parengti šalies „stabilumo“ planą, pranešė prezidentūra.

REKLAMA
3

Eliziejaus rūmai pranešė, kad E. Macronas S. Lecornu pavedė „iki trečiadienio vakaro užbaigti galutines derybas, kad būtų apibrėžta veiksmų ir stabilumo šalyje platforma“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anksčiau pirmadienį E. Macronas priėmė ministro pirmininko S. Lecornu atsistatydinimą.

„Ponas Sebastienas Lecornu pateikė savo vyriausybės atsistatydinimo pareiškimą respublikos prezidentui (E. Macronui), kurį jis priėmė“, – sakoma tuomet paskelbtame lakoniškame Prancūzijos prezidentūros pareiškime.

REKLAMA
REKLAMA

E. Macronas praėjusį mėnesį paskyrė S. Lecornu į šias pareigas, tačiau iš esmės nepakitusi kabineto sudėtis, kurią jis pristatė sekmadienio vakarą, sulaukė griežtos kritikos visame politiniame spektre.

REKLAMA

S. Lecornu kadencija buvo trumpiausia iš visų ministrų pirmininkų šiuolaikinėje Prancūzijoje.

Atsistatydinantis premjeras pirmadienį pareiškė, kad nebuvo įvykdytos sąlygos, leidžiančios jam likti poste.

„Nebuvo įvykdytos sąlygos, kad galėčiau eiti ministro pirmininko pareigas“, – sakė S. Lecornu ir pasmerkė frakcijų, kurios, pasak jo, privertė jį atsistatydinti, „šališkus apetitus“.

Prancūzijos politika išgyvena suirutę nuo tada, kai prezidentas praėjusią vasarą žengė rizikingą žingsnį sušaukdamas pirmalaikius rinkimus, tikėdamasis sustiprinti savo valdžią. Šis žingsnis atsisuko prieš jį – parlamentas susiskaldė į konkuruojančius blokus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų